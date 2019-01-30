Самые ожидаемые смартфоны Xiaomi в 2019 году – анонс Техно 24

Компания Xiaomi чуть ли не каждый месяц представляет по несколько смартфонов. Однако в планах китайского производителя на 2019 год есть несколько новинок, которые ждут много пользователей.

Техно 24 подготовил для вас подборку смартфонов Xiaomi, которые представят в 2019 году.

Xiaomi Mi 9

В прошлом году компания Xiaomi представила свой новый флагман – Mi 8. Тогда новинка вызвала немало критики, но все же общие отзывы были одобрительными. Уже в 2019 году китайский производитель планирует представить следующую модель флагманской серии – Xiaomi Mi 9.

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Так как презентацию новинки запланировали на февраль в сети уже достаточно информации, чтобы составить первое впечатление о китайском флагмане.

По имеющейся информации, Xiaomi Mi 9 получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD +, соотношением сторон 19: 9 и каплевидним вырезом под селфи-камеру.

Вероятные изображения Xiaomi Mi 9

"Сердцем" смартфона станет 8-ядерный процессор Snapdragon 855 с LTE-модемом X24 от Qualcomm. Также новинка получит 6 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 128 ГБ.

Основная камера устройства будет состоять из трех сенсоров: основного на 48 Мп (Sony IMX586), вспомогательного на 12 Мп и ToF-модуля. Разрешение селфи-камеры с датчиком Sony IMX 576 составит 24 мегапикселя.

Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0 мощностью 32 Вт составит 3 500 миллиампер часов. Xiaomi Mi 9 будет работать под управлением ОС Android 9.0 Pie с фирменной графической оболочкой MIUI 10.



Xiaomi Mi 9 представят уже в феврале

Точной даты анонса источник не приводит, однако судя по тизеру, смартфон представят в феврале 2019 года. Ожидаемая цена новинки – 450 долларов (около 12 500 гривен).

Pocophone F2

Раньше, Техно 24 уже писал, что этот смартфон от китайского производителя – одна из самых ожидаемых новинок года. Предыдущая модель этого устройства произвела настоящую революцию в мире флагманов. Ведь получив топовые характеристики новинка не превышает ценник в 10 тысяч гривен.

Вероятная картинка Pocophone F2

Относительно его преемника, то Pocophone F2, по разным данным, получит новенький топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 и станет самым дешевым смартфоном с этим чипом "на борту".

Ознакомиться со всеми сейчас известными характеристиками Pocophone F2 вы можете в нашем материале.

Xiaomi Dual Flex / Xiaomi Mix Flex

Относительно этого смартфона, то информации о нем совсем мало. Известно, что он станет первым гибким смартфоном китайской компании. Более того, названия Xiaomi Dual Flex / Xiaomi Mix Flex сейчас очень условны, ведь президент компании еще даже не решил, как будет называться новый девайс.

Лин Бин демонстрирует гибкий смартфон Xiaomi – смотрите видео

Что точно известно, это способ сборки нового смартфона Xiaomi. В компании решили реализовали изгиб устройства сразу в двух местах. Экран смартфона условно разделен на три части, две из которых могут загибаться назад.

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В сложенном состоянии новинка представляет собой компактный смартфон с тонкими рамками, а в раскрытом положении напоминает небольшой планшет с соотношением сторон примерно 4:3. Диагональ дисплея и остальные характеристики производитель не раскрывает.

На видео продемонстрирован инженерный образец, созданный для демонстрации достижений компании. Кроме того, Xiaomi оптимизировала собственную прошивку MIUI, чтобы она адаптировалась к изменению размера дисплея.

Xiaomi Mi X

Еще одна загадочная новинка компании. В сети недавно появилась информация о ранее неанонсированном смартфоне Xiaomi Mi X.



Концепт смартфона Xiaomi Mi X

По имеющимся данным, Xiaomi Mi X получит AMOLED-дисплей с небольшим вырезом в верхней части. Размер экрана составит 6,5 дюйма по диагонали, а разрешение – 3940 × 2890 точек (4К). Рабочая площадь составит около 98% всей площади передней панели.

Новинка получит селфи-камеру с 26-мегапиксельным сенсором. Также речь идет о тройной основной камере, которая объединит датчики на 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп.

"Сердцем" Xiaomi Mi X станет новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.



Xiaomi Mi X получит абсолютно безрамочный дисплей и тройную основную камеру

Питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 4 100 миллиампер часов. Скорее всего, смартфон получит дактилоскопический сканер, интегрированный непосредственно в дисплей.

Пока речь идет об одном варианте Xiaomi Mi X – с 6 ГБ оперативной памяти и флэш-накопителем емкостью 128 ГБ. Цена такой версии составит 400 долларов (около 11 200 гривен). Скорее всего, также будут представлены модификации с большим объемом памяти.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 3 представили еще осенью 2018 года. Однако уже в декабре на Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2018 представители китайской компании стали первыми, кто продемонстрировал смартфон с поддержкой 5G и на топовом процессоре Snapdragon 855.



Xiaomi Mi Mix 3 получит поддержку 5G

В связке со смарт-антенной Xiaomi аппарат смог обеспечить загрузку данных на скорости до 2 Гбит / сек. Во время презентации подключенное к сети 5G устройство использовали для просмотра веб-страниц, воспроизведения видео и работы с приложениями.

Xiaomi Mi Mix 3 оснащен экраном без трендовой "моноброви" с минимальными рамками. Рабочая площадь составляет 93,4% от всей площади передней панели. Диагональ AMOLED-дисплея составляет 6,39 дюйма.

Обзор смартфона Xiaomi Mi Mix 3 – смотрите видео

Конструкция аппарата выполнена в форме слайдера. Сдвиг дисплея выполняется с помощью магнитного механизма. Примечательно, что звук открытия можно персонализировать, выбрав соответствующий звуковой эффект в настройках аппарата. По заверениям производителя, ресурс механизма составляет 300 000 циклов.

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Объем оперативной памяти в обычной версии смартфона составляет 6, 8 или 10 ГБ, а встроенного накопителя – 128 или 256 ГБ, в зависимости от модификации.

Тыловой фотомодуль смартфона состоит из двух камер с разрешением 12 Мп. Основной сенсор Sony IMX 363 обладает апертурой f / 1.8 и размером пикселя 1,4 мкм, вспомогательный получил диафрагму f / 2.4. Разрешение основного сенсора двойной фронтальной камеры – 24 (Sony IMX 576. f / 1.8) и 2 Мп.

Xiaomi Mi Mix 3 получил стильный дизайн и безрамочный дисплей

Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой беспроводной зарядки составляет 3 850 миллиампер часов. Смартфон получил разъем USB Type-C для зарядки и подключения к ПК, модуль NFC, двухдиапазонный Wi-Fi и дактилоскопический сканер на задней крышке смартфона.

Предполагаемая цена и дата старта продаж Xiaomi Mi Mix 3 5G пока не сообщается.

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