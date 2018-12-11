Самые популярные запросы украинцев в Google: некоторые забавные

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Самые популярные запросы украинцев в Google
Самые популярные запросы украинцев в Google / ukranews.com

Google Украина опубликовала рейтинг самых популярных запросов года среди украинцев. Рейтинг сформировали не по количеству, а по росту популярности. То есть это те запросы, в которых произошел всплеск интереса пользователей к событиям, персонам, темам и тому подобное.

Об этом пишет ain.ua.

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Запросы года:

  1. ЧМ 2018
  2. Мажор 3 сезон
  3. Евровидение 2018
  4. Школа 2 сезон
  5. Полицейские с Рублевки 3 сезон
  6. Кемерово
  7. фильмы 2018
  8. Марина Поплавская
  9. Холостяк 8
  10. Олимпиада 2018

Персона года:

  1. Марина Поплавская
  2. Егор Крид
  3. Иосиф Кобзон
  4. Борис Апрель / Зианджа
  5. Xxxtentacion
  6. Стивен Хокинг
  7. Меган Маркл
  8. Александр Усик
  9. Александр Захарченко
  10. Надежда Савченко

Вопрос года:

Что касается вопросов, то в рейтинге учитывали вопросы на украинском и русском языках. Это запросы, начинающиеся со слов "почему", "как", "что такое" и т.д.

По запросу "Почему" искали: задерживают пенсию, мясо коровы называется говядиной, нет связи МТС, в Одессе желтый снег, вянут перцы в теплице, задерживают детское пособие, отекают ноги, мундиаль так называется, Украина не голосует на Евровидении, Пасха в разные дни.

via GIPHY

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Теги: Техно Google Интернет
Источник: Техно
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