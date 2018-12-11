Самые популярные запросы украинцев в Google: некоторые забавные

Google Украина опубликовала рейтинг самых популярных запросов года среди украинцев. Рейтинг сформировали не по количеству, а по росту популярности. То есть это те запросы, в которых произошел всплеск интереса пользователей к событиям, персонам, темам и тому подобное.

Об этом пишет ain.ua.

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Запросы года:

ЧМ 2018 Мажор 3 сезон Евровидение 2018 Школа 2 сезон Полицейские с Рублевки 3 сезон Кемерово фильмы 2018 Марина Поплавская Холостяк 8 Олимпиада 2018

Персона года:

Марина Поплавская Егор Крид Иосиф Кобзон Борис Апрель / Зианджа Xxxtentacion Стивен Хокинг Меган Маркл Александр Усик Александр Захарченко Надежда Савченко

Вопрос года:

Что касается вопросов, то в рейтинге учитывали вопросы на украинском и русском языках. Это запросы, начинающиеся со слов "почему", "как", "что такое" и т.д.

По запросу "Почему" искали: задерживают пенсию, мясо коровы называется говядиной, нет связи МТС, в Одессе желтый снег, вянут перцы в теплице, задерживают детское пособие, отекают ноги, мундиаль так называется, Украина не голосует на Евровидении, Пасха в разные дни.

Как: скачать видео с ютуб, сделать слайм, удалить инстаграм, подключить Т2, заработать деньги в интернете, ухаживать за орхидеей, покрасить яйца на Пасху, зайти в ВК, дозвониться оператору Киевстар, удалить фейсбук.

Что такое: биткоины, корь, томос, реинтеграция, NFC, криптовалюта, дифтерия и др

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