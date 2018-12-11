Самые популярные запросы украинцев в Google: некоторые забавные
Google Украина опубликовала рейтинг самых популярных запросов года среди украинцев. Рейтинг сформировали не по количеству, а по росту популярности. То есть это те запросы, в которых произошел всплеск интереса пользователей к событиям, персонам, темам и тому подобное.
Об этом пишет ain.ua.
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Запросы года:
- ЧМ 2018
- Мажор 3 сезон
- Евровидение 2018
- Школа 2 сезон
- Полицейские с Рублевки 3 сезон
- Кемерово
- фильмы 2018
- Марина Поплавская
- Холостяк 8
- Олимпиада 2018
Персона года:
- Марина Поплавская
- Егор Крид
- Иосиф Кобзон
- Борис Апрель / Зианджа
- Xxxtentacion
- Стивен Хокинг
- Меган Маркл
- Александр Усик
- Александр Захарченко
- Надежда Савченко
Вопрос года:
Что касается вопросов, то в рейтинге учитывали вопросы на украинском и русском языках. Это запросы, начинающиеся со слов "почему", "как", "что такое" и т.д.
По запросу "Почему" искали: задерживают пенсию, мясо коровы называется говядиной, нет связи МТС, в Одессе желтый снег, вянут перцы в теплице, задерживают детское пособие, отекают ноги, мундиаль так называется, Украина не голосует на Евровидении, Пасха в разные дни.
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