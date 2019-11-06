Самые продуктивные смартфоны октября: рейтинг AnTuTu

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий отчет о тестировании производительности под управлением мобильной операционной системы Android. В октябрьский список вошли не только флагманские смартфоны, но и отличились аксессуары средней ценовой категории.

Все модели, попавшие в топ-10 Android-флагманов, построенные на базе мобильной платформы Snapdragon 855 Plus, сообщает gizmochina.

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Рейтинг самых продуктивных флагманов октября. Возглавил рейтинг vivo NEX 3 5G с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с результатом 482 917 баллов. Второе место занял Vivo iQOO Pro 5G с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища (481 997 баллов). На третьей позиции расположился OnePlus 7T в конфигурации 8 ГБ/256 ГБ, который набрал 481 784 балла.

Четвертое и пятое места достались OnePlus 7T Pro (8/256 ГБ) и ASUS ROG Phone 2 (8 ГБ/128 ГБ) соответственно, а закрывают список Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Black Shark 2 Pro, realme X2 Pro, Meizu 16s Pro и Redmi K20 Pro Exclusive Edition.



Самые продуктивные флагманские смартфоны в октябре

Рейтинг самых продуктивных смартфонив-"середнячков" октября. Лидером десятки смартфонов среднего уровня стал Honor 9X, оснащенный 7-нм процессором Kirin 810 и 8 ГБ оперативной памяти, который набрал 299 194 балла. На втором месте – модификация того же гаджета 6 ГБ/128 ГБ (291 690 баллов), на третьем – Honor 20S с 290 936 баллами.



Самые продуктивные смартфоны в среднем ценовом сегменте

Четвертую строчку рейтинга занял Redmi Note 8 Pro с 8 ГБ/128 ГБ памяти на базе SoC MediaTek Helio G90T, набравший 281 580 баллов, пятое место занял realme X2 с 8 ГБ/128 ГБ памяти на платформе Snapdragon 730 (256713 баллов). Также в десятку вошли OPPO Reno 2, Redmi K20, Xiaomi Mi 9 SE, realme Q и Vivo X27.

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