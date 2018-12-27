Самые востребованные должности на украинском IT-рынке – рейтинг

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Самые востребованные должности на украинском IT-рынке
Самые востребованные должности на украинском IT-рынке / finance.bigmir.net

Популярный среди украинских программистов портал DOU обнародовал статистику вакансий и зарплат в сфере IT. Так, количество вакансий на DOU выросло за год в полтора раза - с 3 111 до 4 606 в месяц.

Статистика обнародована на сайте портала.

Возросло и количество компаний, которые размещают вакансии, на 38% — с 2 419 до 3 339.

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Как свидетельствуют данные портала, наиболее востребованными вакансиями в 2018 году стали Front-end разработчики, QA (тестеры) и PHP разработчики. Доля этих трех категорий составляет 31% от общего количества вакансий.

Найзатребуваніші посади на українському IT-ринку

Рейтинг самых востребованных вакансий в IT

Также на портале подсчитали количество откликов на вакансию и соотношение отзывов и вакансий. В топе по этому соотношению в основном нетехнические направления в ИТ. Так, на каждую вакансию Product и Project Manager приходится более 15 отзывов. Тогда как на одну вакансию Fron-end — только 5.

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Теги: Техно IT-бизнес
Источник: Техно
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