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Самый популярный iPhone в мире перестали производить: детали

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Производство iPhone Xr приостановили / rozetked.me

Производство смартфона iPhone Xr, который в 2019 году стал самым популярным смартфоном в мире, приостановили в Индии. Компания Foxconn, на заводах которой производят большинство моделей iPhone, приостанавливает производство любой продукции из-за вспышки коронавируса.

Как утверждают источники, правоохранительные органы проводят регулярные проверки на заводах, поэтому производство действительно пока невозможно, передает ixbt.com.

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Чего ждать

Если вы думали о покупке iPhone Xr, то ничего хорошего. Ведь остановка производства приведет к тому, что в ближайшее время поставки новых партий в магазины будут крайне ограниченными. А это может привести к спекуляциям и даже к повышению цен.

Производство iPhone Xr в Индии началось в октябре 2019 года.

Чем интересен iPhone Xr

Смартфон получил одинарную основную камеру 12 Мп с диафрагмой f/1.8. Она имеет режим "Портрет" с улучшенным эффектом боке, портретное освещение и функцию оптической стабилизации изображения. Разрешение фронтальной камеры – 7 Мп (f/2.2).

Устройство работает на процессоре A12 Bionic (такой же получили iPhone Xs и iPhone Xs Max). Что касается дизайна, то iPhone Xr имеет традиционный вырез вверху и довольно заметные рамки по периметру.

Обзор iPhone Xr: видео

Фишкой этого смартфона стала цветовая палитра – кроме классического черного и белого, его можно приобрести в голубом, коралловом, красном и желтом цветах.

Сейчас в Украине iPhone Xr можно купить от 18 тысяч гривен.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус COVID-19 Apple iPhone iPhone Xr Новости Техно Техно Смартфоны
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