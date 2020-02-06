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Сервис Дия не будет тарифицироваться мобильными операторами

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Сервис Дия не будет тарифицироваться мобильными операторами / Фото из открытых источников

Во время официальной презентации приложения Дия руководитель проекта рассказал о стоимости приложения для пользователей. В частности он отметил, что оно будет абсолютно бесплатным.

В четверг, 6 февраля, во время официальной презентации сервиса Дия руководитель проекта Мстислав Баник отметил, что приложение не будет тарифицироваться операторами. Такое преимущество будет доступно всем пользователям сервиса с марта 2020 года.

Важно: мобильное приложение Дия заработало официально

С марта 2020 года приложение Дия перестанет тарифицироваться мобильными операторами. Где бы вы не находились, в каком бы уголке Украины не были, если у вас на счету есть хотя бы одна копейка и 1 МБ трафика, "Дия" доступна на все 100%,
– подчеркнул Мстислав Баник.

Заметим, Дия – это мобильное приложение, созданное в рамках проекта диджитализации государственных процессов. Это предполагает устранение звена "человек – человек" при предоставлении госуслуг. В идеале государство в смартфоне – это возможность получить любую государственную услугу, просто взяв свой смартфон. В планах проекта – каждый украинец будет иметь личный кабинет жителя и сможет отслеживать все данные, которые государство имеет о нем.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Интернет Министерство цифровой трансформации Дия
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