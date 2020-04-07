Сервис Raketa расширяет услуги: теперь выполняет доставку из супермаркетов
Сервис доставки Raketa решил расширить услуги, обеспечивая доставку товаров еще и из супермаркетов и магазинов. Это особенно актуально в период карантина.
Уже с 7 апреля курьеры Raketa смогут доставлять еду и продовольственные товары из супермаркетов. Сейчас эта услуга действует только на территории Киева. Доставку выполняют из магазинов сети Ашан.
К теме Где заказывать еду онлайн: подборка интернет-магазинов продуктов в Украине
Уже в ближайшее время в сервисе обещают, что сделать заказ можно будет и в других городах, а список партнерских магазинов и сетей будет расширен.
Детали
Сейчас заказ из магазина выполняют в радиусе 3,5 км от магазина. Пользователям будут доступны 300-400 самых популярных товарных позиций, в частности:
- продукты питания
- продуктовые товары
- алкоголь
- табачные изделия
Самое долгое время доставки продлится до 90 минут. А после тестового режима срок обещают сократить до часа. Курьеры могут привезти товары общей массой до 20 кг.
Цена
Доставка из супермаркетов будет стоить 60 гривен. При этом доставка из кафе и ресторанов, как и раньше, будет бесплатной.
Что известно о Raketa?Сервис запустили в конце 2019 года. Сейчас сервис доступен в Днепре, Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Виннице. В 2020 году Raketa намерена выйти на рынок 15 городов с населением более 200 тысяч человек. Чтобы воспользоваться доставкой, нужно загрузить приложение в магазине приложений на iOS, Android.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
Читайте также
-
Владелец компании Zoom вдвое увеличил свое состояние за два месяца пандемии коронавирусасегодня , 14:36
-
Геймер прошел игру DOOM Eternal всего за полчаса: детали и видеосегодня , 17:06
-
Цифровой студенческий заработал: где скачатьсегодня , 15:21
-
В США из-за коронавируса увеличился спрос на программистов, знающих язык Cobolсегодня , 14:03
-
В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции: неиспользование – штрафсегодня , 13:53
-
Журналистка симулировала ежегодную встречу с друзьями в игре The Sims 4сегодня , 13:07