Сервис Raketa расширяет услуги: теперь выполняет доставку из супермаркетов

Сервис доставки Raketa решил расширить услуги, обеспечивая доставку товаров еще и из супермаркетов и магазинов. Это особенно актуально в период карантина.

Уже с 7 апреля курьеры Raketa смогут доставлять еду и продовольственные товары из супермаркетов. Сейчас эта услуга действует только на территории Киева. Доставку выполняют из магазинов сети Ашан.

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Уже в ближайшее время в сервисе обещают, что сделать заказ можно будет и в других городах, а список партнерских магазинов и сетей будет расширен.

Детали

Сейчас заказ из магазина выполняют в радиусе 3,5 км от магазина. Пользователям будут доступны 300-400 самых популярных товарных позиций, в частности:

продукты питания

продуктовые товары

алкоголь

табачные изделия

Самое долгое время доставки продлится до 90 минут. А после тестового режима срок обещают сократить до часа. Курьеры могут привезти товары общей массой до 20 кг.

Цена

Доставка из супермаркетов будет стоить 60 гривен. При этом доставка из кафе и ресторанов, как и раньше, будет бесплатной.

Что известно о Raketa?Сервис запустили в конце 2019 года. Сейчас сервис доступен в Днепре, Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Виннице. В 2020 году Raketa намерена выйти на рынок 15 городов с населением более 200 тысяч человек. Чтобы воспользоваться доставкой, нужно загрузить приложение в магазине приложений на iOS, Android.

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