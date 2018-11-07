Швейцарцы представили роскошные часы, которые можно купить только за биткойны
Швейцарская компания Hublot представила новую версию роскошных часов Meca-10 P2P из линейки Big Ban. Интересно, что приобрести его можно, лишь заплатив биткойнами.
Об этом пишет Engadget.
Выпуск Meca-10 P2P приурочили к юбилею криптовалюты Bitcoin.
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Известно, что каждый экземпляр часов получит уникальную гравировку, которая содержит номер транзакции, которую использовали для оплаты заказа именно этого экземпляра.
Если перевести в другую валюту, то часы можно приобрести за 25 тысяч долларов или 700 тысяч гривен.
Кроме того, часы выйдут ограниченным тиражом – всего 210 экземпляров. Здесь тоже есть символизм, который намекает на глобальный лимит на количество криптомонет Bitcoin в обращении – 21 миллион.
В компании сообщают, что уже получили заказ на все модели.
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