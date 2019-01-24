Сильный ветер повредил прототип ракеты Илона Маска

22 января сильный ветер опрокинул прототип ракеты Starship, который компания SpaceX испытывает на полигоне в штате Техас. Информацию подтвердил CEO компании Илон Маск.

По данным Маска, скорость ветра тогда достигала 80 км/ч. От такой скорости не выдержали блоки крепления, которые удерживали Starship.

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При этом пострадал только обтекатель ракеты– он получил повреждения, а секция с двигателями и топливным баком в безопасности.

Whoops. Starship Hopper nosecone has been blown over in high winds.



NSF's BocaChicaGal https://t.co/liIk970sm5 pic.twitter.com/6rgGtZmAE2 — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) 23 січня 2019 р.

Как сообщил Маск, на ремонт корабля уйдет несколько недель.

I just heard. 50 mph winds broke the mooring blocks late last night & fairing was blown over. Will take a few weeks to repair. — Elon Musk (@elonmusk) 23 січня 2019 р.

Что такое Starship Hopper? Это ракета, которая состоит из 3 двигателей типа Raptor и будет подниматься на высоту до нескольких километров, возвращаясь назад. По планам Space X, новая ракета будет осуществлять доставку людей на Луну, Марс и другие локации Солнечной системы.

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