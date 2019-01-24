Сильный ветер повредил прототип ракеты Илона Маска

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Ветер повредил прототип ракеты Starship
Ветер повредил прототип ракеты Starship / Фото из соцсетей

22 января сильный ветер опрокинул прототип ракеты Starship, который компания SpaceX испытывает на полигоне в штате Техас. Информацию подтвердил CEO компании Илон Маск.

По данным Маска, скорость ветра тогда достигала 80 км/ч. От такой скорости не выдержали блоки крепления, которые удерживали Starship.

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При этом пострадал только обтекатель ракеты– он получил повреждения, а секция с двигателями и топливным баком в безопасности.

Как сообщил Маск, на ремонт корабля уйдет несколько недель.

Что такое Starship Hopper? Это ракета, которая состоит из 3 двигателей типа Raptor и будет подниматься на высоту до нескольких километров, возвращаясь назад. По планам Space X, новая ракета будет осуществлять доставку людей на Луну, Марс и другие локации Солнечной системы.

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Теги: Техно Стихийный бедствия Илон Маск SpaceX Космос
Источник: Техно
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