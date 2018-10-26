Системные требования игры Fallout 76 опубликовали в сети

Вскоре состоится релиз финальной версии игры Fallout 76. Поэтому компания Bethesda Softworks решила опубликовать системные требования ролевого экшена.

Об этом сообщается на официальном сайте Bethesda.

Читайте также: Студия Bethesda отличилась странным решением относительно игры Fallout 76

Отметим Fallout 76, это многопользовательская онлайн игра в жанре Action/RPG. События игры происходят в 2102 году в Западной Вирджинии. В Fallout 76 можно будет увидеть реально существующие достопримечательности, такие как Капитолий штата Западная Виргиния, курорт Гринбрайер, округ Вудберн и мост Нью-Ривер-Гордж. Также в игре будут присутствовать монстры из фольклора Западной Виргинии, которые мутировали (Человек-бабочка, Флетвудскій монстр).

Минимальные системные требования Fallout 76 Операционная система Windows 7 / 8 / 10 (64-бит)

Windows 7 / 8 / 10 (64-бит) Процесор Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 3 1300X (3,5 ГГц)

Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 3 1300X (3,5 ГГц) Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ) / AMD Radeon R9 285 (2 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ) / AMD Radeon R9 285 (2 ГБ) Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Свободное место на жестком диске60 ГБ

Рекоммендованные системные требования Fallout 76 Операционная система Windows 7 / 8.1 / 10 (64-бит)

Windows 7 / 8.1 / 10 (64-бит) Процессор Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 5 1500X (3,5 ГГц)

Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 5 1500X (3,5 ГГц) Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 290X (4 ГБ)

NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 290X (4 ГБ) Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Свободное место на жестком диске60 ГБ

Релиз Fallout 76 состоится 14 ноября на PlayStation 4, Xbox One и PC. Сейчас игра находится на стадии закрытого бета-тестирования для пользователей Xbox One. Владельцы PlayStation 4 и PC смогут присоединиться к ним уже 30 октября.

Трейлер Fallout 76 – смотрите видео

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно