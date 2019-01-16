Скандал с "подглядыванием" в украинском офисе Ring: что об этом известно

Американскую компанию Ring заподозрили в том, что ее сотрудники украинского офиса подсматривали видео с камер, установленных в квартирах их клиентов. Так считают в издании The Intercept. Редакция MC Today рассказывает, что об этом известно.

IT-компания Ring, которая разрабатывает "умные" дверные звонки, оказалась в эпицентре скандала. Ее обвиняют в нарушении конфиденциальности. Якобы сотрудники киевского офиса, которые разрабатывают продукты в области машинного зрения, компьютерного обучения и искусственного интеллекта, ради развлечения просматривали и комментировали видео с камер клиентов. Об этом сообщил портал The Intercept.

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По информации издания, команда Ring, специализирующаяся на исследованиях и разработках в Украине, получила полный доступ к облаку данных, где хранятся видео клиентов Ring. Так, например, сотрудники сервиса вручную отмечают людей и автомобили, которые попадают в поле зрения камеры. Это нужно для обучения искусственного интеллекта.

Видео можно легко скачать и опубликовать, потому что они не зашифрованы. К тому же каждый видеофрагмент закреплен через базу данных за конкретным клиентом, что позволяет точно установить принадлежность видео.

Видео файлы не шифровались, потому что руководство Ring «чувствовало, что шифрование сделает компанию менее ценной» из-за затрат на его внедрение и потеряет возможность получить доход вследствие ограниченного доступа к файлам.

The Intercept считает, что в штате Ring нашлись сотрудники, которые использовали контент не в рабочих, а в развлекательных целях. Они пересылали друг другу записи с внутренних и внешних камер, где было видно поцелуи, огнестрел или случаи кражи в помещениях клиентов.

После того как Amazon купил Ring за 1 миллиард долларов, доступ к файлам был ограничен, но сотрудники нашли способ обойти запреты. Один из бывших украинских сотрудников Ring рассказал, что при желании компания может получить доступ к системе с любого устройства.



Действительно ли произошла утечка информации остается под вопросом

В то же время в компании заверили, что серьезно относятся к конфиденциальности и защите информации от противоправных вторжений. И сотрудники просматривают только видеофрагменты, которые публикуются сообществом "Соседи" через специальное приложение. Мол, клиенты сервиса сами дают на это письменное согласие.

Мы решили выяснить, что грозит компании в случае, если факт распространения личных данных подтвердится.

Редакция MC Today попросила Ring разъяснить ситуацию, но в компании объяснили, что не могут комментировать вопросы без согласования с американским офисом.