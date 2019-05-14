Скандал с WhatsApp: хакеры устанавливали программы-шпионы через мессенджер

Популярный мессенджер WhatsApp оказался в центре скандала. Через уязвимость хакеры устанавливали на смартфоны пользователей программы-шпионы. Причем пострадали как владельцы Android, так и IOS.

Как пишет издание Financial Times, хакеры звонили пользователям и таким образом устанавливали вредоносное программное обеспечение. При этом жертва могла даже не отвечать на звонок – шпионская программа устанавливалась в любом случае, передает украинский "Интерфакс".

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Впоследствии, информация о входящем звонке часто пропадала из списка входящих вызовов. Поэтому пользователи даже не догадывались, что за ними следят.

Что делает шпионская программа? Хакеры устанавливали программу, которую разработала израильская компания NSO Group. Этот производитель создает программное обеспечение для разведывательных служб на Ближнем Востоке.

Один из продуктов компании – программа Pegasus, которая может удаленно включать камеру и микрофон на смартфоне, читать сообщения и электронную почту, а также собирать данные о расположении пользователя.

Эту программу создали для того, чтобы власть могла бороться с терроризмом и преступностью. Однако в руках злоумышленников она стала инструментом для похищения данных о пользователях.

Что говорят в WhatsApp? В компании призывают пользователей установить последнее обновление программы, чтобы избежать утечки данных. Обновление должно защитить пользователей от уязвимости.

Последнее обновление, касающееся известной сейчас уязвимости, компания выпустила в понедельник (13 мая).

Что известно о WhatsApp?

Это один из самых популярных мессенджеров в мире. Его используют полтора миллиарда пользователей. Сколько человек пострадали от действий хакеров – неизвестно. Он позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио. Одним из создателей мессенджера является украинский эмигрант – Ян Кум. Но в прошлом году он покинул компанию.

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