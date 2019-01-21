Скандал в Airbnb: арендаторов обвиняют в шпионаже за жильцами

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Арендаторов Airbnb обвиняют в шпионаже за постояльцами
Арендаторов Airbnb обвиняют в шпионаже за постояльцами / tio.by

Пользователи сервиса для поиска и аренды жилья Airbnb жалуются, что в арендованных помещениях были спрятаны видеокамеры. Так, пользователь Джеффри Бигхэм нашел камеру в своей съемной квартире.

Как пишет TJ, это уже не первый такой случай.

Как рассказал Бигхэм, он обнаружил две Wi-Fi-камеры, которые были включенными. В описании дома действительно были указана наличие камер, однако они должны быть установлены на входе в квартиры, а не внутри.

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В Airbnb сначала заявили, что нарушения правил не было, но позже все-таки согласились вернуть Джеффри Бигхэму деньги.

Ранее, в сентябре прошлого года пользователи нашли камеру в электронных часах в съемной квартире. В Airbnb предложили им оплатить номер в другом отеле. А в 2017 году пользователи нашли 2 камеры наблюдения в детекторе дыма, а также в ванной и спальне. Airbnb тоже вернул деньги пользователям, а аккаунт хозяина удалили.

В правилах Airbnb сказано, что владельцы жилья должны сообщать арендаторам о наличии видеокамер, даже если они будут выключенными.

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Теги: Техно Скандал IT-бизнес
Источник: Техно
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