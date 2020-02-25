Сколько DDoS-атак происходит в минуту: новое исследование

В начале 2020 года эксперты компании Group-IB прогнозировали увеличение мощности и частоты DDoS-атак. В новом исследовании аналитики Netscout зафиксировали не только изменение парадигмы хакеров, но и дополнительный рост подобного рода атак в результате распространения устройств интернета вещей.

Опасность таких атак

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Наибольшую проблему DDoS-атаки создают корпоративным сетям. Аналитики Netscout сообщают, что в период между второй половиной 2018 года и 2019 годом количество DDoS-атак выросло на 87%. Кроме того, их частота во всем мире увеличилось на 16%. Так, каждую минуту происходит 16 атак.

Что такое DDoS-атаки?Комплекс действий, способный полностью или частично вывести из строя интернет-ресурс. В качестве жертвы может выступать практически любой интернет-ресурс, например сайт, игровой сервер или государственный ресурс.



Сейчас практически невозможна ситуация, когда хакер самостоятельно организует DDoS-атаку. В большинстве случаев злоумышленник использует сеть из компьютеров, зараженных вирусом. Вирус позволяет получать необходимый и достаточно удаленный доступ к зараженному компьютеру. Сеть из таких компьютеров называется ботнет.

Наибольшие атаки

Наиболее мощная зафиксированная DDoS-атака произошла в 2019 году, с силой в 622 Гбит/с. Однако такие масштабы, как правило, чрезмерные и привлекают внимание правоохранительных органов. Именно поэтому обычно атака составляет от 100 до 200 Гбит/с. За отчетный период аналитики фиксируют сокращение атак силой более 300 Гбит/с на 42%.



Каких DDoS-атак больше

Интернет вещей наиболее уязвим

Наибольший вклад в такую статистику делают устройства интернета вещей, число которых на конец 2020 года, как ожидается, составит 20,4 миллиарда единиц. Чаще всего подобные устройства заражаются ботнетом Mirai, число вариаций которого доходит до 103 тысяч.



Как происходит DDoS-атака

Чаще всего хакеры используют плохую защиту таких гаджетов, поскольку пользователи часто меняют стандартные логины и пароли типа "guest / 12345", "root / xc3511", "admin / admin" и "root / admin".

Аналитики отмечают, что начиная с 2020 года в штате Калифорния уже запрещено использование паролей по умолчанию при продаже новых устройств. Правда, это никак не повлияет на миллионы уже реализованных гаджетов.

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