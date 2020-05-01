Сколько украинцев пользуются приложением "Действуй дома" во время карантина

Недавно в Украине заработало мобильное приложение "Действуй дома" для контроля режима обсервации и самоизоляции. Все больше украинцев загружают приложение и активно им пользуются.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко рассказал, что из более 7 тысяч граждан, которые пересекли границу на въезд в Украину за минувшие сутки, 65% установили приложение "Действуй дома", говорится на сайте президента.

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Несколько дней назад приложение загрузили около 50% украинцев.

Как происходит контроль с помощью приложения

Контроль за соблюдением самоизоляции происходит через:

регулярные сообщения в течение дня;

проверку соответствия фотографии лица эталонной фотографии, загруженной во время установки сервиса;

геолокацию мобильного телефона в момент фотографирования.

После получения сообщения гражданину необходимо в течение 15 минут сделать фото своего лица на фоне окружающей среды.

Заметим, что неиспользование приложения "Действуй дома" приравнивается к нарушению, можно получить штраф. Для кого оно предназначено, как работает и какие самые распространенные мифы – рассказываем подробно в материале 24 канала.

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