24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Сколько украинцев пользуются приложением "Действуй дома" во время карантина

- Читати новину українською
Скільки українців користуються додатом "Дій вдома"
Скільки українців користуються додатом "Дій вдома" / Getty Images

Недавно в Украине заработало мобильное приложение "Действуй дома" для контроля режима обсервации и самоизоляции. Все больше украинцев загружают приложение и активно им пользуются.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко рассказал, что из более 7 тысяч граждан, которые пересекли границу на въезд в Украину за минувшие сутки, 65% установили приложение "Действуй дома", говорится на сайте президента.

К теме Приложение Дия: что это такое, какие услуги доступны и где скачать

Несколько дней назад приложение загрузили около 50% украинцев.

Как происходит контроль с помощью приложения

Контроль за соблюдением самоизоляции происходит через:

  • регулярные сообщения в течение дня;
  • проверку соответствия фотографии лица эталонной фотографии, загруженной во время установки сервиса;
  • геолокацию мобильного телефона в момент фотографирования.

После получения сообщения гражданину необходимо в течение 15 минут сделать фото своего лица на фоне окружающей среды.

Заметим, что неиспользование приложения "Действуй дома" приравнивается к нарушению, можно получить штраф. Для кого оно предназначено, как работает и какие самые распространенные мифы – рассказываем подробно в материале 24 канала.

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Госпогранслужба Дия Офіс Президента Интернет Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Lenovo ThinkBook 13s: мощность и надежность в изящном дизайне
30 апреля , 20:06 Lenovo ThinkBook 13s: мощность и надежность в изящном дизайне
Анастасія Можаровська
Как работает кабинет гражданина на портале "Дия": комментарий министра Федорова
29 апреля , 12:11 Как работает кабинет гражданина на портале "Дия": комментарий министра Федорова
Ірина Буртик