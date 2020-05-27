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Новый Skype: Microsoft выпустила большое обновление сервиса

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Велике оновлення Skype
Велике оновлення Skype / unsplash.com

Компания Microsoft выпустила большое обновление своего сервиса Skype. В частности, производитель добавил большое количество новых функций, доработок и исправлений. Версия Skype 8.60 стала самым большим обновлением за последнее время.

Как сказано mspoweruser.com уже в скором времени новая версия будет доступна на всех платформах, где поддерживается Skype.

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Новые функции

  • Новый режим для видеозвонков, который позволит расположить изображения девяти участников разговора по схеме 3х3. Ранее такую же функцию Microsoft добавила в сервис Microsoft Teams. Кстати. эта новая услуга Skype уже доступна на платформах Windows, macOS и Linux.
     
  • Еще одна важная функция – поддержка групп модерируется. Пользователи смогут создать группу, где администраторами могут становиться сразу несколько пользователей.

Microsoft випустила велике оновлення Skype

Видеозвонки по схеме 3х3 / Скриншот

  • Также в Skype появилась возможность настраивать список эмодзи, которые можно быстро отправить в ответ на сообщение.
     
  • Кроме того, производитель добавляет новые комбинации клавиш для выполнения быстрых действий в Skype, даже когда окно программы свернуто.

 

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Microsoft Skype Новости Техно Техно Интернет
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