Новый Skype: Microsoft выпустила большое обновление сервиса
Компания Microsoft выпустила большое обновление своего сервиса Skype. В частности, производитель добавил большое количество новых функций, доработок и исправлений. Версия Skype 8.60 стала самым большим обновлением за последнее время.
Как сказано mspoweruser.com уже в скором времени новая версия будет доступна на всех платформах, где поддерживается Skype.
К теме YouTube вводит новые правила по контенту: как это касается пользователей
Новые функции
- Новый режим для видеозвонков, который позволит расположить изображения девяти участников разговора по схеме 3х3. Ранее такую же функцию Microsoft добавила в сервис Microsoft Teams. Кстати. эта новая услуга Skype уже доступна на платформах Windows, macOS и Linux.
- Еще одна важная функция – поддержка групп модерируется. Пользователи смогут создать группу, где администраторами могут становиться сразу несколько пользователей.
Видеозвонки по схеме 3х3 / Скриншот
- Также в Skype появилась возможность настраивать список эмодзи, которые можно быстро отправить в ответ на сообщение.
- Кроме того, производитель добавляет новые комбинации клавиш для выполнения быстрых действий в Skype, даже когда окно программы свернуто.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 04:42 Ужас в Кагарлыке – это месть за то, что женщина не захотела "давать, когда скажут": адвокат
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии