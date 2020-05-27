Новый Skype: Microsoft выпустила большое обновление сервиса

Компания Microsoft выпустила большое обновление своего сервиса Skype. В частности, производитель добавил большое количество новых функций, доработок и исправлений. Версия Skype 8.60 стала самым большим обновлением за последнее время.

Как сказано mspoweruser.com уже в скором времени новая версия будет доступна на всех платформах, где поддерживается Skype.

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Новые функции

Новый режим для видеозвонков, который позволит расположить изображения девяти участников разговора по схеме 3х3. Ранее такую же функцию Microsoft добавила в сервис Microsoft Teams. Кстати. эта новая услуга Skype уже доступна на платформах Windows, macOS и Linux.



Еще одна важная функция – поддержка групп модерируется. Пользователи смогут создать группу, где администраторами могут становиться сразу несколько пользователей.

Видеозвонки по схеме 3х3 / Скриншот