Служба в Украине вдохновила военного США разработать новое картографическое приложение

Лейтенант Национальной гвардии сухопутных сил США Джеймс Пистелл разработал легкое в использовании, а главное – бесплатное компьютерное приложение, которое позволяет быстро изобразить план операции на местности.

Об этом сообщили на сайте Национальной гвардии США.

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Джеймс Пистелл, до того, как стал военным занимался разработками интернет-программ. А идея разработки специального приложения пришла к нему во время службы в Украине в 2018 году. Тогда военные Национальной гвардии США наряду с военными других стран-членов НАТО, помогали в тренировке украинских военных и штабных служащих.

Подразделение использовало интернет-сайт для графического изображения операций, однако, он работал не очень эффективно.

Он был действительно устаревшим и даже если сайт работал, символы на нем – нет. Я подумал, что могу разработать значительно лучшую версию. Меня побудил к созданию этого мой международный опыт и я хотел помочь другим военным в планировании операций,

– сказал разработчик.

Приложение сочетает Google Maps с инструментом, который позволяет использовать военную систему MGRS, а также выбирать вид графики.



Приложение MGRS Mopper

Приложение, разработанное Пистеллем уже привлекло внимание в США. Кроме того, Джеймс Пистелл получил электронное письмо служб, которые уже пользуются этими приложениями.

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