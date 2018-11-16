Смартфон Honor Magic 2 полностью разобрали: интересные особенности новинки

Недавно представленный смартфон Honor Magic 2 попал в руки специалистов по разборке и ремонту гаджетов с портала MyFixGuide. Отметим, что это первый смартфон на рынке с шестью камерами, который выполнен в форм-факторе слайдера.

Об этом сообщает 4PDA.

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Разбор Honor Magic 2 начался с отсоединения задней крышки, которую предварительно нужно нагреть, чтобы ослабить действие клея. Сразу под ней находится аккумулятор, который легко извлекается, если потянуть за специальный стикер.



Honor Magic 2 без задней крышки

Интересно, что батарея подключается к плате двумя кабелями вместо одного, как в других смартфонах. Большинство компонентов, включая камеры, легко отсоединить и заменить в случае необходимости.

Чтобы добраться до механизма слайдера, нужно практически полностью разобрать смартфон и извлечь из него все компоненты. В ходе демонтажа выяснилось, что для движения дисплея и его устойчивости производитель предусмотрел пять каналов.



Honor Magic 2 в разобранном состоянии

Разборка Honor Magic 2 продемонстрировала, что даже с такой сложной конструкцией его достаточно легко разобрать и заменить нужную деталь. Правда, при необходимости ремонта дисплея или встроенного в него сканера отпечатков пальцев придется разобрать гаджет до последнего винтика.

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