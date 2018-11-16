Смартфон Honor Magic 2 полностью разобрали: интересные особенности новинки

45 Читати новину українською
Смартфон Honor Magic 2 полностью разобрали
Смартфон Honor Magic 2 полностью разобрали / Фото из свободных источников

Недавно представленный смартфон Honor Magic 2 попал в руки специалистов по разборке и ремонту гаджетов с портала MyFixGuide. Отметим, что это первый смартфон на рынке с шестью камерами, который выполнен в форм-факторе слайдера.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: В сети появились фото и характеристики смартфона Huawei P30 Pro

Разбор Honor Magic 2 начался с отсоединения задней крышки, которую предварительно нужно нагреть, чтобы ослабить действие клея. Сразу под ней находится аккумулятор, который легко извлекается, если потянуть за специальный стикер.

Honor Magic 2
Honor Magic 2 без задней крышки

Интересно, что батарея подключается к плате двумя кабелями вместо одного, как в других смартфонах. Большинство компонентов, включая камеры, легко отсоединить и заменить в случае необходимости.

Чтобы добраться до механизма слайдера, нужно практически полностью разобрать смартфон и извлечь из него все компоненты. В ходе демонтажа выяснилось, что для движения дисплея и его устойчивости производитель предусмотрел пять каналов.

Honor Magic 2
Honor Magic 2 в разобранном состоянии

Разборка Honor Magic 2 продемонстрировала, что даже с такой сложной конструкцией его достаточно легко разобрать и заменить нужную деталь. Правда, при необходимости ремонта дисплея или встроенного в него сканера отпечатков пальцев придется разобрать гаджет до последнего винтика.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Huawei Смартфоны
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выбрать подержанный iPhone и не прогадать с выбором
15 ноября 14:02 Как выбрать подержанный iPhone и не прогадать с выбором
Блог Медіа 132
Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
14 ноября 21:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 367
Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
13 ноября 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
Ірина Полицька 990
Почему почта Gmail медленно загружается
12 ноября 12:03 Почему почта Gmail медленно загружается
609
Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
11 ноября 20:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
Ірина Полицька 278
Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
11 ноября 16:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 856
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук