Смартфон Huawei Mate 30 Pro 5G показал свои возможности в необычных условиях: фото

Главными особенностями флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro 5G стали передовая основная камера и 5G-модем, который способен передавать данные на высокой скорости. Чтобы подчеркнуть преимущества смартфона, маркетинговый отдел компании использовал новинку в необычной роли.

Какое применение придумали для смартфона?

Huawei Mate 30 Pro 5G установили в качестве камеры на концерте в провинции Хубэй на востоке центральной части Китая, и транслировали мероприятие в режиме реального времени для посетителей музея в провинции Шаньдун, расположенной в 1000 километров от места событий, сообщает Gizchina.

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Преимущества 5G

По данным вендора, без внедрения сетей 5G такая трансляция была бы невозможна – именно этот стандарт обеспечивает максимально низкую задержку при значительно более высоких пропускных скоростях в сравнении с LTE.



Фото с концерта в Китае

Что известно о смартфоне?

Смартфон с 6,53-дюймовым дисплеем построен на базе восьмиядерного процессора Kirin 990 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти в базовой комплектации. Основная камера Huawei Mate 30 Pro 5G представлена четырьмя датчиками: двумя с разрешением 40 Мп (сверхширокоугольная и широкоугольная оптика), 8-мегапиксельным сенсором с телеобъективом и ToF-модулем.

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