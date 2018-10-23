Смартфон Huawei P20 пережил падение с невероятной высоты и выжил: фото

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Как выглядит Huawei P20 после падения с 50 метров: фото
Как выглядит Huawei P20 после падения с 50 метров: фото / Фото из свободных источников

Многие современные смартфоны довольно хрупкие и порой даже падения из рук хватит, чтобы разбить устройство. Однако бывают и невероятные случаи, который, к примеру, случился с владельцем смартфона Huawei P20.

Об этом пользователь сообщил в социальной сети Weibo, передает 4PDA.

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Как сообщил автор поста, он нечаянно уронил свой смартфон с 21 этажа. Устройство пролетело около 50 метров и упало на плитку. Все, включая владельца, были уверены, что телефон разбился вдребезги, и ему уже ничем не помочь. Каким же было удивление присутствующих, когда Huawei P20 после падения оказался в рабочем состоянии, и с него даже можно было зайти в WeChat и браузер.

Huawei P20
Huawei P20 упал с 21 этажа

Huawei P20
Huawei P20 после падения с высоты 50 метров

Как видно на фотографиях, Huawei P20 согнулся от удара, а задняя крышка имеет множество трещин. Спереди основной удар приняло на себя наклеенное на дисплей защитное стекло.

Huawei P20

Huawei P20 после падения с 21 этажа все еще работает

Интересно, что когда история получила широкую огласку, служба поддержки клиентов Huawei связалась с владельцем смартфона и выразила ему соболезнования, порекомендовав сделать резервную копию всех данных и отнести устройство в ближайший сервисный центр.

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Теги: Техно Смартфоны Huawei
Источник: Техно
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