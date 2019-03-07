Смартфон Huawei P30 показали на видео

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Смартфон Huawei P30 показали на видео
Смартфон Huawei P30 показали на видео / Фото из свободных источников

Компания Huawei опубликовала на YouTube видео, которое раскрывает ранее неизвестные детали о смартфоне Huawei P30. Кроме того, ролик подтвердил наличие у новинки зум-объектива.

Судя по видео, Huawei P30 оснастят стереодинамиками. Не исключено и появление в новинке технологии, которая будет похожа на Crystal Sound от LG. Отметим, Crystal Sound превращает дисплей в звукопроводящую мембрану.

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Другие трехмерные эффекты не указывают на конкретную функцию, но могут указывать на поддержку опции распознавания лиц для разблокировки аппарата.

Промо-ролик Huawei P30 – смотрите видео

Презентация Huawei P30 и P30 Pro состоится 26 марта в Париже. Авторитетный инсайдер Роланд Квандт утверждает, что старшая модель будет представлена в модификациях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 8/512 ГБ, цена гаджетов на старте продаж неизвестна.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Huawei
Источник: 24 Канал
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