Смартфон Meizu 16Xs может первым получить новый процессор: детали

Мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 655 представили с новыми чипсетами 700 серии. Хотя официальный анонс состоялся еще в апреле, производитель до сих пор не сообщил о разработке мобильного устройства на базе нового процессора.

По данным портала Gizchina, эта ситуация может измениться уже к концу мая.

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Когда представят первый смартфон на базе нового процессора? Согласно инсайдерской информации, первый аппарат на базе нового процессора будет представлен уже 30 мая. Производитель и модель смартфона не уточняются.



Первый смартфон на базе процессора Qualcomm Snapdragon 655 представят совсем скоро

Что это может быть за смартфон? Единственный объявленный релиз на эту дату связан с Meizu 16Xs, но предыдущие утечки указывали на то, что аппарат будет построен на базе Snapdragon 710.

Заметим, компания Meizu модель процессора будущей новинки не объявляла.

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