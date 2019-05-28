Смартфон Meizu 16Xs может первым получить новый процессор: детали

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Смартфон Meizu 16Xs может первым получить новый процессор
Смартфон Meizu 16Xs может первым получить новый процессор / SlashGear

Мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 655 представили с новыми чипсетами 700 серии. Хотя официальный анонс состоялся еще в апреле, производитель до сих пор не сообщил о разработке мобильного устройства на базе нового процессора.

По данным портала Gizchina, эта ситуация может измениться уже к концу мая.

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Когда представят первый смартфон на базе нового процессора? Согласно инсайдерской информации, первый аппарат на базе нового процессора будет представлен уже 30 мая. Производитель и модель смартфона не уточняются.

Qualcomm Snapdragon 655
Первый смартфон на базе процессора Qualcomm Snapdragon 655 представят совсем скоро

Что это может быть за смартфон? Единственный объявленный релиз на эту дату связан с Meizu 16Xs, но предыдущие утечки указывали на то, что аппарат будет построен на базе Snapdragon 710.

Заметим, компания Meizu модель процессора будущей новинки не объявляла.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Meizu Qualcomm Процессоры
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