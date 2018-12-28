Смартфон Motorola P40 с дыркой в экране засветился на качественных фото

В сети появились качественные снимки смартфона Motorola P40, который должны представить уже в следующем году. Устройство получит трендовую дыру в дисплее, где будет размещена селфи-камера.

Снимки обнародовали и известный инсайдер OnLeaks, и ресурс 91mobiles.

Правда, у смартфонов Samsung Galaxy A8s, Huawei Nova 4 и Honor V20, которые уже имеют выше упомянутую "дырку", довольно тонкие рамки. При этом у будущей новинки Motorola видим большой "подбородок".

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Смартфон получил экран с диагональю 6,2 дюйма и сдвоенную основную камеру с разрешением главного датчика 48 Мп.



Дата релиза новинки пока неизвестна

Также уже известно, что новинка станет частью программы Android One, то есть выйдет на чистом Android.

Дату точного релиза пока не сообщают.

Так может выглядеть Motorola P40

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