Смартфон Motorola P40 с дыркой в экране засветился на качественных фото

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Будущая новинка Motorola P40
Будущая новинка Motorola P40 / 91mobiles.com

В сети появились качественные снимки смартфона Motorola P40, который должны представить уже в следующем году. Устройство получит трендовую дыру в дисплее, где будет размещена селфи-камера.

Снимки обнародовали и известный инсайдер OnLeaks, и ресурс 91mobiles.

Правда, у смартфонов Samsung Galaxy A8s, Huawei Nova 4 и Honor V20, которые уже имеют выше упомянутую "дырку", довольно тонкие рамки. При этом у будущей новинки Motorola видим большой "подбородок".

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Смартфон получил экран с диагональю 6,2 дюйма и сдвоенную основную камеру с разрешением главного датчика 48 Мп.

Motorola P40
Дата релиза новинки пока неизвестна 

Также уже известно, что новинка станет частью программы Android One, то есть выйдет на чистом Android.

Дату точного релиза пока не сообщают.

Так может выглядеть Motorola P40

 

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Теги: Техно Motorola Смартфоны
Источник: Техно
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