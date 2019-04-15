Смартфон Nokia 9 PureView с 5 камерами уже можно заказать в Украине: цена
Флагманский смартфон Nokia 9 PureView уже доступен для предварительного заказа в Украине. Новинку уже можно купить у ритейлеров "Алло", MOYO и "Цитрус".
Цена
За версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища украинские ритейлеры просят 20 999 гривен. Кстати, рекомендованная цена во время презентации Nokia 9 PureView составила 699 долларов (около 18 900 гривен) в синем цветовом варианте.
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Когда новинка официально поступит в продажу в Украине – пока неизвестно.
Nokia 9 PureView доступен для предварительного заказа
Чем известен Nokia 9 PureView
Конечно, наличием 5 модулей в основной камере. Это первый смартфон на рынке, имеющий такое количество датчиков. Кстати, именно из-за такой уникальной камерыы разработчики затягивали с презентацией, было сложно наладить качественную работу такого количества модулей.
Когда Nokia 9 PureView поступит в продажу пока не сообщают
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