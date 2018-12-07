Смартфон Nokia 9 с пятью камерами показали на свежих снимках

В сети появились фото будущей новинки от компании HMD Global – смартфона Nokia 9. Как известно, устройство получит сразу 5 модулей основной камеры.

На фото будущая новинка показана в защитных чехлах.

Об этом пишет ilenta.com.

Фронтальная панель похожа на большинство топовых смартфонов, которые были презентованы в этом году. Правда, выреза нет. Зато вверху и внизу есть обрамление.

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По слухам, новинка будет иметь диагональ 5,9 дюйма. Судя по всему, в дисплей будет встроен сканер отпечатков пальцев.

Так Nokia 9 будет смотреться в чехле

Устройство должно получить топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845 с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. Емкость батареи составит 4150 мАч.

Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

Дата презентации Nokia 9 до сих пор неизвестна

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