Смартфон OPPO Reno 3 показали на снимках: дизайн и характеристики

Во время презентации собственной оболочки ColorOS 7 компания OPPO анонсировала выпуск нового смартфона – OPPO Reno 3. Существует вероятность, что новинку уже совсем скоро покажут пользователям, ведь устройство уже прошло сертификацию в Китае.

Вместе с данными о сертификации в сети появились первые фото OPPO Reno 3 и его ключевые характеристики, сообщает GizChina.

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Дизайн смартфона

Как видно на снимках, у смартфона есть каплевидный вырез под фронтальную камеру. Это кажется довольно странным решением, так как у предшественников была всплывающая камера в форме плавника.

Не исключено, что это одна из подверсий OPPO Reno 3, как было в случае с Reno 2. Сканера отпечатков пальцев нигде не видно, поэтому вполне вероятно, что его встроили в экран. На задней панели в углу расположили основную камеру, которая в данной модели представлена четырьмя модулями.

Основные характеристики

В описании устройства говорится, что он оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 8-ядерным процессором (вероятно, новым Snapdragon 765 с поддержкой 5G), 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3 935 мАч и основной камерой с разрешением 48 Мп.

Дата презентации

Дата презентации Reno 3 пока не объявлена, но недавно OPPO опубликовала тизер безрамкового Reno 3 Pro 5G, что дополнительно указывает на скорый анонс.

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