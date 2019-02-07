Смартфон Sony Xperia XA3 получит инновационный дисплей: фото и характеристики

В сети опубликовали качественные рендеры неанонсированного смартфона Sony Xperia XA3. Новинка получит "кинематографический" дисплей CinemaWide, который будет выделяться не только нестандартным размещением селф-камеры, но и не типичным соотношением сторон.

Сайт Winfuture.de опубликовал серию пресс-рендеров смартфона Sony Xperia XA3, которые демонстрируют необычный дизайн будущей новинки.

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Дизайн. Соотношение сторон дисплея гаджета с диагональю 5,9 дюйма составляет 21:9, а не 18:9, как предполагалось ранее. Экран лишен каких-либо вырезов и отверстий – модуль фронтальной камеры и вспомогательные датчики размещены в широкой верхней рамке.

На задней панели устройства расположена двойная основная камера с горизонтальным размещением модуля и LED-вспышкой, ниже нанесен логотип NFC.



Sony Xperia XA3 представят на MWC 2019

Сканер отпечатков пальцев разместился на правой грани корпуса над качелями громкости и не совмещенный с кнопкой включения, которая "переехала" чуть выше. Лоток для SIM-карт (и, возможно, карты памяти microSD) встроенный на левом торце устройства.

В нижней части корпуса производитель разместил порт USB Type-C и решетки динамиков. Наличие 3,5-миллиметрового разъема для наушников источникам подтвердить не удалось из-за отсутствия изображения верхней грани смартфона. Там же, по слухам, могут встроить вторую пару динамиков.

Характеристики. По имеющейся информации, новинку оснастят процессором Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ. Разрешение сенсоров камеры составит 23 и 8 Мп, характеристики фронталки не сообщаются.

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Работать смартфон будет под управлением Android 9.0 Pie. Модификации гаджета под названием XA3 Plus и XA3 Ultra получат аналогичные дисплей и процессор, другие подробности о неанонсированных устройства Sony пока неизвестны.

Дата презентации. Ожидается, что Sony Xperia XA3 представят в ходе предстоящей выставки MWC 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.



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