Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона

Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium представили еще весной 2018 года. Однако новинка и сейчас может похвастаться высокой производительностью и качеством снимков, сделанных на основную двойную камеру.

В наши руки попал флагманский премиальный смартфон Sony Xperia XZ2 Premium. Так какие же предпочтения и недостатки имеет устройство разбирались журналисты Техно 24.

Дизайн

На выставке MWC 2018 компания Sony впервые решила изменить уже всем знакомый дизайн OmniBalance. К слову, именно с прямоугольным дизайном долгое время можно было узнать смартфоны японского производителя. Однако, начиная с Xperia XZ2 все флагманские смартфоны компании выполнены в дизайне Ambient Flow.

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Sony Xperia XZ2 Premium получил 5,8-дюймовый дисплей



Sony Xperia XZ2 Premium оснашен стереодинамиками

Корпус. Корпус устройства имеет несколько изогнутую заднюю панель, благодаря такой форме он хорошо помещается в руке. И даже несмотря на внушительные размеры (158х80х11,9 миллиметра) им легко пользовались одной рукой (дотянуться до "шторки" состояния можно без труда и не нужно менять его положение в руке). Вес смартфона значительные 236 граммов, что очень чувствуется при использовании. И если у вас смартфон зачастую выпадает из рук и падает на лицо, то можно поставить себе синяк под глазом.



Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели

Диспелей. Переднюю панель занимает 5,8-дюймовый IPS дисплей с разрешением 4К HDR (2160x3840 точек) и стандартным соотношением сторон 16:9. Кроме того экран прикрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5 с 2,5D-эффектом. Поэтому просто поцарапать новинку не так уж и легко. Если вы намеренно не будете царапать его ключами или другими острыми предметами, он долго прослужит вам "верой и правдой".



Sony Xperia XZ2 Premium имеет стеклянную заднюю крышку

К тому же, новинка от Sony защищена от пыли и влаги по стандартам IP67/68. То есть его можно погружать в воду, но с этим нужно быть осторожным.



На задней панели Sony Xperia XZ2 Premium хорошо видны отпечатки пальцев

Задняя панель. На задней панели разместился двойной модуль камеры и сканер отпечатков пальцев. Изготовлен корпус из металла, однако задняя крышка стеклянная (для обеспечения беспроводной зарядки). Здесь же возникает главный и не единственный недостаток смартфона – на задней панели четко видны отпечатки пальцев и мажется она очень легко. Также сканер отпечатков пальцев расположен немного не удобно: можно легко промахнуться и оставить отпечатки на модуле камеры.



Sony Xperia XZ2 Premium получил двойную основную камеру

Другое. Sony Xperia XZ2 Premium также лишился привычного 3,5 миллиметрового аудиоразъема под наушники, поэтому если вы сторонник проводных наушников, то придется приобрести переходник или же и вовсе от них отказаться в пользу bluetooth-гарнитуры.

Основные характеристики

В смартфон встроили 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,7 ГГц и 1,7 ГГц Qualcomm Snapdragon 845 и графический чип Adreno 630. Поставляться Xperia XZ2 Premium будет с оперативной памятью на 6 ГБ и встроенной – 64 ГБ. Этого вполне достаточно, чтобы запустить на телефоне PUBG или Asphalt 9. Игры запускаются быстро и не "лагают". Картинка плавная и без подвисаний.

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Соответственно при обычном веб-серфинге смартфон показывает себя наилучшим образом.

Батареи на 3540 мАч хватает на сутки нормальной делать (с включенным Wi-Fi). Правда если запускать ресурсоемкие игры, то Xperia XZ2 Premium не может похвастаться чрезвычайной автономностью.

Компания также улучшила воспроизведения звука на собственных смартфонах. В Xperia XZ2 Premium встроили стереодинамики S-Force Front Surround с поддержкой LDAC, DSEE HX, aptX.

ТЕХНИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sony Xperia XZ2 Premium Дисплей Диагональ: 5,8 дюйма

Тип: IPS

Разрешение: 3840 x 2160 точок

Диагональ: 5,8 дюйма Тип: IPS Разрешение: 3840 x 2160 точок Процессор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 19 Мп + 12 Мп

Фронтальная: 13 Мп

Основная: 19 Мп + 12 Мп Фронтальная: 13 Мп Операционная система Android 8.1 Oreo

Аккумулятор 3 540 мАг

3 540 мАг Беспроводные технологии Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0

Камера

В заключение мы оставили "сладкое" – камеру Sony Xperia XZ2 Premium. Здесь она представлена ​​сдвоенным модулем: основной 19-мегапиксельной Motion Eye и 12-мегапиксельным монохромным сенсором (он предназначен для повышения производительности в условиях плохого освещения). Камера обеспечивает высокое качество снимков даже в условиях низкого освещения.

Также стоит отметить функцию замедленной съемки. Sony Xperia XZ2 Premium снимает видео с частотой 960 кадров в секунду, однако во время съемки при плохом освещении качество немного "съедается".

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Чтобы не быть голословными представляем вам серию снимков, сделанных на камеру Sony Xperia XZ2 Premium.



Смартфон делает фото с выдержкой, как профессиональные камеры





Новинка снимает отличные фото с эффектом боке





Смартфон снимает с великолепной детализацией





Фото, сделанное с помощью Sony Xperia XZ2 Premium





Фото, сделанное с помощью Sony Xperia XZ2 Premium





Sony Xperia XZ2 Premium оснащен 13-мегапиксельной фронтальной камерой





Даже в обычном режиме Sony Xperia XZ2 Premium размывает задний фон





Камера Sony Xperia XZ2 Premium хорошо передает цвета





Фото, сделанное на монохромный сенсор Sony Xperia XZ2 Premium



Выводы

Если вы решили приобрести достойный и продуктивный камерофон, то Sony Xperia XZ2 Premium – идеальный выбор. Ищете устройство, которое делает невероятные фото и видео и не занимает много места? Это тоже о Sony Xperia XZ2 Premium. Однако, сразу приобретите на него чехол, а то в отпечатках пальцев он выглядит не очень привлекательно.

Обзор Sony Xperia XZ2 Premium – смотрите видео

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