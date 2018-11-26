Смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro "засветился" на фото

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Смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro "засветился" на фото
Смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro "засветился" на фото / Фото из свободных источников

В Сети появилась информация о новом смартфоне компании Xiaomi. По предварительной информации новинка получит название Xiaomi Redmi 7 Pro, однако пока китайский производитель официально не анонсировал девайс.

Об этом сообщает iGeekPhone.

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Этот относительно недорогой смартфон придет на смену модели Redmi 6 Pro. Он получит очень тонкие рамки вокруг дисплея с небольшим полукруглым вырезом и тройную основную камеру.

Xiaomi Redmi 7 Pro
Xiaomi Redmi 7 Pro получит безрамочный дизайн

Аппаратной основой станет продвинутый процессор среднего уровня Snapdragon 710. Кроме того, новинка получит 4 или 6 ГБ оперативной памяти и внутреннее хранилище на 64 или 128 ГБ.

Xiaomi Redmi 7 Pro
Xiaomi Redmi 7 Pro будет стоить около 200 долларов

Основная камера получит двойной модуль на 12 и 8 мегапикселей, а фронтальная камера на 12 Мп сможет проводить аутентификацию по лицу пользователя.

Xiaomi Redmi 7 Pro
Xiaomi Redmi 7 Pro получит двойную основную камеру

Стоит отметить, что при этом стартовая цена для Xiaomi Redmi 7 Pro ожидается на уровне 216 долларов (около 5 700 гривен).

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi Цены
Источник: Техно
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