Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro получат долгожданную функцию

Инсайдер Мукул Шарма опубликовал в своем Twitter-аккаунте фото с описанием следующего масштабного обновления для флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro. Обновление будет включать немало улучшений и долгожданную функцию, которая связана с работой дисплея.

Детали о новой функции. Как сообщает Gizchina, со следующим обновлением в Huawei P30 и P30 Pro появится функция DC Dimming.

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Эта особенность позволяет устранить широтно-импульсную модуляцию (ШИМ), или другими словами мерцание экрана путем регулировки яркости. Это особенно важно для людей, которые подвержены влиянию ШИМ, когда от использования смартфона с OLED-экраном может начать болеть голова или сильнее устают глаза.

Confirmed. Huawei P30/P30 Pro will soon start receiving a new update which packs in DC Dimming. Turns out that this is the new talk of the town as of late.#Huawei #HuaweiP30 #HuaweiP30Pro #DCDimming pic.twitter.com/1ZCc6HmXZ2 — Mukul Sharma (@stufflistings) 30 мая 2019 г.

Однако активация DC Dimming способна искажать цветопередачу экрана, особенно на низких уровнях яркости.

Другие приятные обновления. Кроме DC Dimming обновление будет включать оптимизацию работы экранного сканера отпечатков пальцев для повышения скорости и точности его срабатывания.

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