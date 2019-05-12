Смартфоны и сексуальная жизнь: в чем заключается опасность

Ученые провели три волны масштабного исследования и установили: смартфоны негативно влияют на сексуальную активность пар. В исследовании приняло участие более 34 тысяч граждан.

Как пишет The Guardian, это масштабное исследование получило название Natsal (национальные исследования сексуальной активности и образа жизни).

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Какое влияние имеют смартфоны. Ученые заметили, что падение сексуальной активности началось с 2001 года. Самый высокий его пик пришелся на 2007-й и не снижался до 2012. Это связали с выходом на рынок смартфонов.

"Граница между общественной и частной жизнью ослабевает. Вы возвращаетесь домой и продолжаете работать или продолжаете делать покупки, то есть делаете все, кроме... обычного разговора. Вы не чувствуете близости, когда только звоните партнеру", – рассказал профессор Кей Веллингс.

То есть, ученые считают, что из-за постоянного доступа к интернету пары не могут сосредоточиться на романтике и близости и часто продолжают работать из дома. Это снижает сексуальное влечение.

В чем угроза. Ученые убеждены, что им нужно и дальше изучать эту проблему. Ведь речь идет не только о сексе. Технологии могут оказать негативное влияние не только на близость, но и на социальные связи и общение в целом.

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