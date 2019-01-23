Смартфоны могут спровоцировать психологические отклонения у людей

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Смартфоны могут спровоцировать психологические отклонения у людей
Смартфоны могут спровоцировать психологические отклонения у людей / Фото из открытых источников

Со временем смартфоны перестали выполнять свою главную функцию – объединять людей. К тому же частое использование смартфонов может вызвать симптомы дефицита внимания.

Об этом сообщает Medical Xpress.

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К выводу, что смартфоны могут привести к психологическим отклонениям, пришел психолог Университета Вирджинии Костадин Кушелев. Ученый уже несколько лет изучает побочные эффекты использования смартфонов, поэтому его опасения не беспочвенны.

В одном из экспериментов Кушлев и его коллеги из Университета Британской Колумбии две недели наблюдали за студентами, которых просили ставить телефон на вибрацию, беззвучный режим или полную громкость.


У людей, которые часто пользуются смартфоном появляются симптомы дефицита внимания/ Фото: Rawpixel

У добровольцев, которые постоянно отвлекались на звуки сообщений, наблюдались симптомы дефицита внимания и гиперактивности.

Другой эксперимент психологи провели в кафе. Группу людей попросили обедать с выключенными телефонами. Компания за другим столиком пользовалась гаджетами. Несмотря на то, что первые ограничили в их праве на онлайн-коммуникацию, участники рассказали, что прекрасно провели время, общаясь друг с другом.

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Кушлев поделился еще одним наблюдением. Изучив данные Всемирного обзора ценностей, он заметил, что чем чаще люди обращаются за информацией к смартфону, тем меньше доверяют незнакомцам, а также соседям и "чужакам" – представителям других конфессий и национальностей.

Следующий эксперимент ученый провел в музее науки в Ванкувере. Одних родителей с детьми, которые пришли в музей, попросили использовать смартфон во время прогулки как можно больше, другим предложили сократить его использование до минимума.


Люди без смартфонов также проводят прекрасно время

Затем у посетителей спросили, насколько полезным и интересным был визит, и насколько они были вовлечены в общение с детьми. Активные пользователи смартфонов вышли из музея с чувством, что прогулка была бессмысленной.

Кушлев не говорит, что нужно отказаться от смартфонов, но предупреждает, что механизмы соцсетей устроены так, что вызывают зависимость, а порой разрушают социальные связи в реальной жизни.

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Теги: Техно Смартфоны Здоровье Психология
Источник: Техно
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