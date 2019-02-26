Смартфоны Samsung Galaxy S9 начали быстро разряжаться: в чем причина

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9 + стремительно начали разряжаться. И с такой же проблемой столкнулись пользователи Galaxy S8 и S8 +.

Как сообщает SamMobile, сокращение автономной работы происходит у многих пользователей. Кое-где время работы без подзарядки сокращается сразу на 40%.

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В чем причина. Резкое сокращение автономии связывают с обновлением до Android 9 Pie. Флагманы Galaxy S9 и S9 + получили обновление прошивки в декабре. Тогда же пользователи начали сообщать о проблеме, но ее не было решено.

С выходом стабильного обновления Android 9 Pie для Galaxy S8 и S8 + стало понятно, что проблема таки заключается в обновлении.

В компании Samsung пока не отреагировали на эту информацию.

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