Смартфоны Samsung Galaxy S9 начали быстро разряжаться: в чем причина

39 Читати новину українською
Samsung Galaxy S9 і S9 +
Samsung Galaxy S9 і S9 + / akket.com

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9 + стремительно начали разряжаться. И с такой же проблемой столкнулись пользователи Galaxy S8 и S8 +.

Как сообщает SamMobile, сокращение автономной работы происходит у многих пользователей. Кое-где время работы без подзарядки сокращается сразу на 40%.

Читайте также: Партии на всех не хватит: украинцы активно раскупают смартфон Samsung Galaxy S10

В чем причина. Резкое сокращение автономии связывают с обновлением до Android 9 Pie. Флагманы Galaxy S9 и S9 + получили обновление прошивки в декабре. Тогда же пользователи начали сообщать о проблеме, но ее не было решено.

С выходом стабильного обновления Android 9 Pie для Galaxy S8 и S8 + стало понятно, что проблема таки заключается в обновлении.

В компании Samsung пока не отреагировали на эту информацию.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 25 февраля: MARUV не едет на Евровидение и задержание экс-начальника Генштаба
сегодня
2244
Теги: Новости Техно Samsung Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
25 февраля 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
243
Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
23 февраля 20:04 Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
Анастасія Можаровська 4235
Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
23 февраля 14:03 Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
643
Новые смарт-часы Galaxy Watch Active: что умеют и сколько будут стоить в Украине
22 февраля 15:16 Новые смарт-часы Galaxy Watch Active: что умеют и сколько будут стоить в Украине
379
Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E: цена и характеристики стильных фитнес-браслетов
21 февраля 11:11 Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E: цена и характеристики стильных фитнес-браслетов
354
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук