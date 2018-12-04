Социальные сети могут приносить пользу: исследование

Часто социальные сети становятся причиной депрессии и зависимости у людей. Однако, как выяснили ученые, они могут приносить и пользу. К примеру, они помогают чувствовать поддержку и уверенность.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Исследовательский центр Pew Research опубликовал результаты массового опроса, по результатам которого 81% подростков чувствуют связь со своими друзьями именно благодаря социальным сетям.

В ходе эксперимента исследователи Pew Research опросили 743 подростка в возрасте от 13 до 17 лет. 68% респондентов сказали, что благодаря социальным сетям они чувствуют, что у них есть люди, которые поддержат в сложный момент. 69% отметили, что соцсети помогают им взаимодействовать с более широкой и разнообразной группой людей и чувствовать себя частью большого общества.

Также 69% подростков заявили, что использование социальных сетей делает их более уверенными в себе.

На фоне всех перечисленных выше положительных эффектов 45% опрошенных подростков отмечают, что они чувствуют себя подавленными из-за всего, что происходит в социальных сетях. 44% рассказали, что часто удаляют людей из друзей или отменяют подписку. Основная причина расторжения связи для 78% – негатив, который несут эти люди, а 52% подчеркнули, что те, с кем они перестали общаться в онлайне, в той или иной степени связаны с издевательствами.

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Кроме того, 43% подростков сказали, что они чувствуют давление и необходимость публиковать то, что будет положительно выделять в глазах других пользователей, в то время как 37% чувствуют, что они вынуждены делать контент, который собирает много лайков и комментариев.



Социальные сети делают людей более уверенными в себе / Фото: unsplash

Также исследователи узнали, чем интересуются подростки в соцсетях. Примерно в половине сообщений они рассказывают о том, что сделали, в 44% случаев затрагивают тему семьи, в 34% говорят об эмоциях, а 10% пишут о своих религиозных или политических убеждениях.

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