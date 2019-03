Sony анонсувала Нові ігри для PlayStation 4 та PlayStation VR: відео

Компания Sony показала первый выпуск State of Play – программы, которая имеет целью знакомить публику с новинками мира PlayStation. Однако вместо шумной презентации корпорация анонсировала несколько малоизвестных игр, несколько крупных проектов и уделила немало внимания PS VR.

Как сообщает 4PDA, Sony и не обещала грандиозного мероприятия. Так, компания говорила, что будут "показаны новые трейлеры, анонсированы игры и представлены новые геймплейные ролики", но о раскрытии, скажем, даты релиза условной Death Stranding речи не было.

Что представила компания? Стрим прошел именно так, как и запланировала корпорация: были показаны, например, Iron Man, No Man's Sky Beyond и Blood&Truth для PS VR, свежие видео по Mortal Kombat 11 и Days Gone для PS4 и кое-что еще – в общем, совсем уж слабым шоу точно не назовешь.

Реакция пользователей. Часть геймеров, однако, думает иначе. Первый ролик State of Play на YouTube беспощадно "забросали" дизлайкамы, перезалитый через несколько часов – тоже. Добавив, правда, к "пальцам вниз" массу разгневанных комментариев о том, что Sony якобы удалила предварительное видео с целью сбросить статистику.

State of Play: анонс новых игр от Sony – смотрите видео

На форуме ResetEra мнения разделились. Некоторые пользователи уверены, что без действительно громких анонсов шоу получилось странным, компания ничего не показала, а время было потрачено зря. Те же геймеры, которые не предвкушали ничего особенного, остались довольны и хвалят формат. В стороне не остались и владельцы PS VR: для них трансляция оказалась полной приятных сюрпризов.

