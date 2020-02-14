Sony представила пульт с аудиосистемой: фото

Компания Sony выпустила оригинальный аксессуар, который комбинирует сразу два различных типа приборов. В дополнение к возможности управлять телевизором, новый девайс получил встроенную акустику и возможность работать без розетки.

Особенности новинки

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Новинка под названием SRS-LSR200 выполняет не только роль пульта дистанционного управления для переключения каналов и регулировки громкости – ее можно подключить к телевизору в качестве беспроводной акустики, сообщает Slash Gear.



Пульт управления Sony SRS-LSR200

Предусмотрен и разъем для наушников, который пригодится для ночного киносеанса на большом расстоянии от экрана. При этом пользователю не понадобится розетка: устройство оснащено встроенным аккумулятором с заявленной автономностью до 13 часов в режиме воспроизведения.

С помощью такого "комбайна" можно слушать телевизионный контент и управлять его воспроизведением, находясь в другой комнате.

Технические характеристики

Корпус SRS-LSR200 защищен от брызг воды по стандарту IPX2, что позволяет использовать новинку на кухне или в ванной.



Колонки в пульте Sony SRS-LSR200

Подключение к источнику звука осуществляется по радиоканалу 2,4 ГГц, а расположенные под углом 10 градусов динамики позволяют добиться более выразительного звучания при установке колонки на ровную поверхность. Специальная функция Voice Zoom позволяет акцентировать звуковую дорожку на воспроизведении голоса.

Цена

Гаджет уже поступил в продажу в Японии по цене 180 долларов (около 4400 гривен по курсу по состоянию на 13 февраля 2020 года), о доступности новинки в других регионах производитель не сообщает.

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