Sony выпустила наушники за 2 тысячи долларов: в чем их особенность

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Sony выпустила наушники за 2 тысячи долларов
Sony выпустила наушники за 2 тысячи долларов / gizchina.com

Компания Sony выпустила проводные наушники, которые оценены в 2 тысячи долларов – 54 тысяч гривен. Как объясняют производители, такая цена девайса связана дорогой стоимостью материалов.

Gizchina сообщает, что наушники созданы из высококачественных материалов и их собирают вручную.

В чем особенность. Эти наушники выполнены из циркониевого сплава и устойчивы к коррозии. В каждом наушнике по три излучателя: первый – диаметром 0,47 – дюйма, второй – диаметром 0,2-дюйма и третий – с уравновешенным якорем.

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Наушники воспроизводят звук с частотой до 100 кГц. Например, большинство обычных наушников – с частотой 20 КГц. Это позволяет передавать звук с лучшим детализацией, и более глубокие и чистые басы.

Навушники Sony

Наушники собирают вручную

Вместе с девайсом пользователь получает чехол, 13 пар амбушюров и ткань для очистки.

Как создают эти наушники. Наушники получили серебряное покрытие и золотые контакты. Как уже было сказано, наушники собирают вручную. Все медные провода покрывают серебром. Это защищает наушники от проникновения кислорода и предотвращает коррозию. Далее провод окончательно оплетают шелком, чтобы снизить шумы от трения.

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Теги: Техно Новости Техно Гаджеты Sony
Источник: 24 Канал
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