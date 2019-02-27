Sony Xperia 10 и Xperia L3: дате старта продаж и цена в Украине

Компания Sony Mobile объявила старт продаж новых смартфонов среднего и бюджетного сегментов – Xperia 10 Xperia 10 Plus и Xperia L3. Отметим, компания представила устройства 25 февраля в рамках выставки MWC 2019.

Об этом Техно 24 сообщили в пресс-службе Sony Mobile.

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Дата старта продаж и стоимость. Смартфон Sony Xperia 10 поступит в продажу уже 12 марта и появится на полках магазинов с ценником 10 999 гривен. Его "старший брат" – Xperia 10 Plus – будет доступен для покупки с 18 марта по цене 12 999 гривен. А вот бюджетный Sony Xperia L3 можно будет приобрести за 6999 гривен уже с 15 марта.

Характеристики Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus. Смартфоны получили инновационный дисплей с соотношением сторон 21:9. Диагональ дисплея Sony Xperia 10 составит 6 дюймов, а Sony Xperia 10 Plus – 6,5 дюйма.

Видеообзор смартфона Sony Xperia 10 Plus – смотрите видео

"Сердцем" Sony Xperia 10, как и предполагалось, стал процессор Qualcomm Snapdragon 630 с 3 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 64 ГБ. Аппаратная основа Sony Xperia 10 Plus состоит из процессора Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus получили двойную основную камеру. В старшей версии она представлена ​​модулями на 12 и 8 мегапикселей, а в его "младшего брата" – 12 и 5 мегапикселей. Разрешение фронтальной камеры обеих новинок составляет 8 Мп.

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Характеристики Sony Xperia L3. Новинка получила 5,7-дюймовый экран. "Сердцем" Sony Xperia L3 стал процессор процессор MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 32 ГБ.

Видеообзор смартфона Sony Xperia L3 – смотрите видео

Sony Xperia L3 – это первый смартфон линейки L с двойной камерой с разрешением 13 Мп и 2 Мп.

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