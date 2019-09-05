Sony Xperia 5: компактный флагман представили официально на IFA 2019
Компания Sony официально представила свой новый флагманский смартфон в рамках международной выставки IFA 2019. Xperia 5 получил компактный корпус и ряд улучшенных функций, по сравнению с предшественником.
Дисплей и дизайн смартфона
Sony Xperia 5 соединил в себе лучшие функции Xperia 1. Он оснащен дисплеем CinemaWide с соотношением сторон 21:9.
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Однако диагональ устройства уменьшилась по сравнению с предшественником, до 6,1 дюйма. Японцы решили не лишать новинку рамок вокруг дисплея, однако они очень гармонично вписываются в общую концепцию бренда.
В Xperia 5 мы воплотили все, что наши пользователи так полюбили в Xperia 1, реализовав последние разработки Sony в еще более удобном корпусе. Смартфон Xperia 5 продолжает удивлять своей безупречной производительностью и уникальными технологиями, доступными только в Sony,
– отметил президент компании Sony Mobile Мицуя Кишида.
Корпус с обеих сторон защищен панелями Сorning Gorilla Glass 6, а соответствие стандартам IP65/IP68 гарантирует устойчивость смартфона к воздействию влаги и пыли.
Камеры и особые возможности
В смартфоне Sony Xperia 5 реализован алгоритм BIONZ X для мобильных устройств, а также установлена усовершенствованная камера с тремя линзами с разрешением 12 Мп и системой стабилизации изображения Optical SteadyShot.
Три объектива: 16-миллиметровый сверхширокоугольный, 26-миллиметровый универсальный и 52-миллиметровый портретный (соответствует объективу 35 мм), позволят реализовать сценарий любой сложности.
Sony Xperia 5 официально представили в Берлине
В Xperia 1 впервые в мире была реализована функция автофокусировки по глазам Eye AF 2, и теперь Sony Xperia 5 демонстрирует усовершенствованную версию данной технологии, которая основана на технологиях инженеров подразделения Sony Alpha.
Камера Xperia 5 предлагает возможность серийной фотосъемки со скоростью до 10 кадров в секунду с автоматическим отслеживанием фокуса и экспозиции. Увеличенная скорость обработки изображений до 30 кадров в секунду позволяет снимать объекты в движении с максимальной точностью.
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Усовершенствованное приложение Cinema Pro, которое основано на технологиях CineAlta, позволяет создавать сложные проекты и предлагает расширенные параметры настроек баланса белого, фокусировки вручную и звукозаписывающих дорожек для более точной реализации задуманного сценария.
Sony Xperia 5 получил изысканный и компактный корпус
Процесс монтирования стал еще проще – теперь приложение позволяет разбивать видеоролики на части и объединять различные отрывки, получая настоящее кино прямо на экране смартфона.
Основные характеристики
Другие же характеристики устройства не претерпели существенных изменений. Новинка, как и прошлогодний флагман работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с поддержкой Snapdragon Elite Gaming. Емкость аккумулятора несколько уменьшили (очевидно, учитывая меньший размер дисплея) до 3140 мАч (3330 мАч в Xperia 1).
Обзор смартфона Sony Xperia 5 – смотрите видео
Оперативная память имеет объем 6 ГБ, а встроенное хранилище – 128 ГБ. Кроме того предусмотрена поддержка microSD-карт до 512 ГБ. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
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Sony Xperia 5 представлен в четырех цветах – синем, красном, черном и сером.
Дата выхода и цена
Смартфон Sony Xperia 5 появится в продаже в октябре 2019 года. В Украине новинка будет представлена в синем, красном, черном и сером цветах. О цене устройства на украинском рынке пока не сообщается.
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