Sony Xperia 5: компактный флагман представили официально на IFA 2019

Компания Sony официально представила свой новый флагманский смартфон в рамках международной выставки IFA 2019. Xperia 5 получил компактный корпус и ряд улучшенных функций, по сравнению с предшественником.

Дисплей и дизайн смартфона

Sony Xperia 5 соединил в себе лучшие функции Xperia 1. Он оснащен дисплеем CinemaWide с соотношением сторон 21:9.

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Однако диагональ устройства уменьшилась по сравнению с предшественником, до 6,1 дюйма. Японцы решили не лишать новинку рамок вокруг дисплея, однако они очень гармонично вписываются в общую концепцию бренда.

В Xperia 5 мы воплотили все, что наши пользователи так полюбили в Xperia 1, реализовав последние разработки Sony в еще более удобном корпусе. Смартфон Xperia 5 продолжает удивлять своей безупречной производительностью и уникальными технологиями, доступными только в Sony,

– отметил президент компании Sony Mobile Мицуя Кишида.

Корпус с обеих сторон защищен панелями Сorning Gorilla Glass 6, а соответствие стандартам IP65/IP68 гарантирует устойчивость смартфона к воздействию влаги и пыли.

Камеры и особые возможности

В смартфоне Sony Xperia 5 реализован алгоритм BIONZ X для мобильных устройств, а также установлена ​​усовершенствованная камера с тремя линзами с разрешением 12 Мп и системой стабилизации изображения Optical SteadyShot.

Три объектива: 16-миллиметровый сверхширокоугольный, 26-миллиметровый универсальный и 52-миллиметровый портретный (соответствует объективу 35 мм), позволят реализовать сценарий любой сложности.



Sony Xperia 5 официально представили в Берлине

В Xperia 1 впервые в мире была реализована функция автофокусировки по глазам Eye AF 2, и теперь Sony Xperia 5 демонстрирует усовершенствованную версию данной технологии, которая основана на технологиях инженеров подразделения Sony Alpha.

Камера Xperia 5 предлагает возможность серийной фотосъемки со скоростью до 10 кадров в секунду с автоматическим отслеживанием фокуса и экспозиции. Увеличенная скорость обработки изображений до 30 кадров в секунду позволяет снимать объекты в движении с максимальной точностью.

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Усовершенствованное приложение Cinema Pro, которое основано на технологиях CineAlta, позволяет создавать сложные проекты и предлагает расширенные параметры настроек баланса белого, фокусировки вручную и звукозаписывающих дорожек для более точной реализации задуманного сценария.



Sony Xperia 5 получил изысканный и компактный корпус

Процесс монтирования стал еще проще – теперь приложение позволяет разбивать видеоролики на части и объединять различные отрывки, получая настоящее кино прямо на экране смартфона.

Основные характеристики

Другие же характеристики устройства не претерпели существенных изменений. Новинка, как и прошлогодний флагман работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с поддержкой Snapdragon Elite Gaming. Емкость аккумулятора несколько уменьшили (очевидно, учитывая меньший размер дисплея) до 3140 мАч (3330 мАч в Xperia 1).

Обзор смартфона Sony Xperia 5 – смотрите видео

Оперативная память имеет объем 6 ГБ, а встроенное хранилище – 128 ГБ. Кроме того предусмотрена поддержка microSD-карт до 512 ГБ. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

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Sony Xperia 5 представлен в четырех цветах – синем, красном, черном и сером.

Дата выхода и цена

Смартфон Sony Xperia 5 появится в продаже в октябре 2019 года. В Украине новинка будет представлена ​​в синем, красном, черном и сером цветах. О цене устройства на украинском рынке пока не сообщается.

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