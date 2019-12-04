Создали программу, которая предсказывает космические ДТП

С увеличением количества спутников на орбите Земли растет и объем космического мусора, а вместе с тем и риск возникновения аварийных ситуаций. Ученый из США создал специальный алгоритм, который способен предсказать столкновение спутников со своими "коллегами" и другими неуправляемыми объектами.

Что известно о новой программе

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Программный инструмент Conjunction Streaming Service представляет собой динамически изменяющийся график. На нем в режиме реального времени отображается состояние 1500 активных космических объектов на околоземной орбите, которые потенциально способны столкнуться друг с другом, сообщает The Verge.

На одной оси графика указано время, на другой – расстояние между объектами, которые пролетали на расстоянии 5 километров и менее друг от друга.

На графике демонстрируется серия арок, каждая из которых обозначает пару сближающихся объектов. Каждая арка отмечена цветовым кодом.

Зеленый означает два рабочих спутника, которые имеют техническую возможность маневра.

Желтым маркируются пары из "подвижного" спутника и неуправляемого объекта.

Красными – два "мертвых" участника орбитального движения, которые не имеют возможности для маневра.



Интерфейс программы Conjunction Streaming Service

Количество космических ДТП может увеличиться

По прогнозам экспертов, космические аварии могут стать обычным явлением в будущем. Сейчас на орбите находится около 2 тысяч рабочих сателлитов и до 22 тысяч обломков и другого космического мусора. Их количество увеличится по мере того, как частные компании вроде SpaceX, OneWeb и Amazon будут отправлять тысячи новых спутников на околоземную орбиту.

Чтобы избегать столкновений, представители ВВС США будут предупреждать операторов спутников, рассылая сообщения в случаях опасного сближения, чтобы те вовремя сделали маневр.



Количество космического мусора на орбите Земли растет

Заметим, последний значимый инцидент произошел в 2009 году, когда спутник Iridium столкнулся со своим "мертвым" аналогом. В результате оба они разлетелись на тысячи осколков, потенциально способных повредить и другие объекты.

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Профессор Мориба Джа из Университета штата Техас – автор Conjunction Streaming Service отмечает, что скорость полета таких обломков огромная (в 15 раз быстрее пули). Впрочем, даже если они проходят недалеко друг от друга, из-за небольших размеров столкновения происходят крайне редко.

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