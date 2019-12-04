Создали программу, которая предсказывает космические ДТП
С увеличением количества спутников на орбите Земли растет и объем космического мусора, а вместе с тем и риск возникновения аварийных ситуаций. Ученый из США создал специальный алгоритм, который способен предсказать столкновение спутников со своими "коллегами" и другими неуправляемыми объектами.
Что известно о новой программе
К теме: NASA подтвердило место падения индийского модуля "Викрам", который разбился о поверхность Луны
Программный инструмент Conjunction Streaming Service представляет собой динамически изменяющийся график. На нем в режиме реального времени отображается состояние 1500 активных космических объектов на околоземной орбите, которые потенциально способны столкнуться друг с другом, сообщает The Verge.
На одной оси графика указано время, на другой – расстояние между объектами, которые пролетали на расстоянии 5 километров и менее друг от друга.
На графике демонстрируется серия арок, каждая из которых обозначает пару сближающихся объектов. Каждая арка отмечена цветовым кодом.
- Зеленый означает два рабочих спутника, которые имеют техническую возможность маневра.
- Желтым маркируются пары из "подвижного" спутника и неуправляемого объекта.
- Красными – два "мертвых" участника орбитального движения, которые не имеют возможности для маневра.
Интерфейс программы Conjunction Streaming Service
Количество космических ДТП может увеличиться
По прогнозам экспертов, космические аварии могут стать обычным явлением в будущем. Сейчас на орбите находится около 2 тысяч рабочих сателлитов и до 22 тысяч обломков и другого космического мусора. Их количество увеличится по мере того, как частные компании вроде SpaceX, OneWeb и Amazon будут отправлять тысячи новых спутников на околоземную орбиту.
Чтобы избегать столкновений, представители ВВС США будут предупреждать операторов спутников, рассылая сообщения в случаях опасного сближения, чтобы те вовремя сделали маневр.
Количество космического мусора на орбите Земли растет
Заметим, последний значимый инцидент произошел в 2009 году, когда спутник Iridium столкнулся со своим "мертвым" аналогом. В результате оба они разлетелись на тысячи осколков, потенциально способных повредить и другие объекты.
Читайте также: Hubble показал "близкие отношения" двух галактик: невероятный снимок
Профессор Мориба Джа из Университета штата Техас – автор Conjunction Streaming Service отмечает, что скорость полета таких обломков огромная (в 15 раз быстрее пули). Впрочем, даже если они проходят недалеко друг от друга, из-за небольших размеров столкновения происходят крайне редко.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно