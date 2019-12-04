Создали программу, которая предсказывает космические ДТП

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Создали программу, которая предсказывает космические ДТП / Wallup.net

С увеличением количества спутников на орбите Земли растет и объем космического мусора, а вместе с тем и риск возникновения аварийных ситуаций. Ученый из США создал специальный алгоритм, который способен предсказать столкновение спутников со своими "коллегами" и другими неуправляемыми объектами.

Что известно о новой программе

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Программный инструмент Conjunction Streaming Service представляет собой динамически изменяющийся график. На нем в режиме реального времени отображается состояние 1500 активных космических объектов на околоземной орбите, которые потенциально способны столкнуться друг с другом, сообщает The Verge.

На одной оси графика указано время, на другой – расстояние между объектами, которые пролетали на расстоянии 5 километров и менее друг от друга.

На графике демонстрируется серия арок, каждая из которых обозначает пару сближающихся объектов. Каждая арка отмечена цветовым кодом.

  • Зеленый означает два рабочих спутника, которые имеют техническую возможность маневра.
  • Желтым маркируются пары из "подвижного" спутника и неуправляемого объекта.
  • Красными – два "мертвых" участника орбитального движения, которые не имеют возможности для маневра.


Интерфейс программы Conjunction Streaming Service

Количество космических ДТП может увеличиться

По прогнозам экспертов, космические аварии могут стать обычным явлением в будущем. Сейчас на орбите находится около 2 тысяч рабочих сателлитов и до 22 тысяч обломков и другого космического мусора. Их количество увеличится по мере того, как частные компании вроде SpaceX, OneWeb и Amazon будут отправлять тысячи новых спутников на околоземную орбиту.

Чтобы избегать столкновений, представители ВВС США будут предупреждать операторов спутников, рассылая сообщения в случаях опасного сближения, чтобы те вовремя сделали маневр.


Количество космического мусора на орбите Земли растет

Заметим, последний значимый инцидент произошел в 2009 году, когда спутник Iridium столкнулся со своим "мертвым" аналогом. В результате оба они разлетелись на тысячи осколков, потенциально способных повредить и другие объекты.

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Профессор Мориба Джа из Университета штата Техас – автор Conjunction Streaming Service отмечает, что скорость полета таких обломков огромная (в 15 раз быстрее пули). Впрочем, даже если они проходят недалеко друг от друга, из-за небольших размеров столкновения происходят крайне редко.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Космос Новости Техно Разработки
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