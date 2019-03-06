Создали сайт с паролями от WI-FI в аэропортах по всему миру

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Создали сайт с паролями от WI-FI в аэропортах по всему миру
Создали сайт с паролями от WI-FI в аэропортах по всему миру / unsplash

Инженер по компьютерной безопасности Анил Полат создал, на котором можно узнать пароль от WI-FI-сети в аэропортах по всему миру.

Как сообщает Boredpanda, на сайте WiFox символами самолетов отмечены аэропорты. Слева можно увидеть список, в котором есть названия сетей и их пароли.

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В некоторых аэропортах бесплатный Wi-Fi доступен всем, а в некоторых – только пассажирам первого и бизнес-классов. Отметим, Анил Полат включил в карту даже названия и пароли от LoungeWiFi сетей.

Полат регулярно обновляет карту, и там уже есть более 300 аэропортов по всему миру.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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