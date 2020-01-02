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Созданы "искусственные мышцы" для роботов будущего

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Революционный материал применят в робототехнике / sciencealert

По мнению ученых, будущее робототехники за "мышцами", созданными на основе гидрогеля. Однако современные материалы еще далеки от совершенства. Одни могут противостоять механическим воздействиям, другие обладают способностью к самовосстановлению, третьи запоминают формы или меняют цвет. Новая разработка сочетает в себе эти и многие другие характеристики, открывая мир будущего для всей отрасли.

Ученые надеются, что новый материал найдет применение в роботостроении. Сейчас ведутся работы по превращению гидрогеля в чернила для 3D-принтера, сообщает Science Alert.

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Особенности революционного материала

Созданный материал обладает рядом ключевых характеристик:

  • Он очень прочный и способен изменять форму, как это делают человеческие мышцы;
  • Химические реакции в новом гидрогеле протекает очень быстро. Если аналогам на поднятие груза нужно 10 минут, то новинка делает это за 10 секунд
  • Простота изготовления. Его можно быстро и недорого создать. Кроме того, используя различные полимеры, в будущем специалисты придадут гидрогелю еще больше невероятных свойств.

Как получили "искусственные мышцы"

Ключом к новому материалу стало повышение температуры. Создав тонкие пленки из гидрогеля, исследователи нагревали их, меняя форму. По возвращении исходной температуры материал вернулся к прежней форме. Это стало возможным благодаря использованию углерод-азотной формулы гидрогеля.


Новинка функционирует, как полноценный "искусственный мускул"

По словам специалистов, влияние температурой позволяет гидрогелю функционировать как искусственная мышца. А с учетом высокой прочности это позволяет поднимать очень тяжелые грузы.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты робототехника
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