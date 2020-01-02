Созданы "искусственные мышцы" для роботов будущего
По мнению ученых, будущее робототехники за "мышцами", созданными на основе гидрогеля. Однако современные материалы еще далеки от совершенства. Одни могут противостоять механическим воздействиям, другие обладают способностью к самовосстановлению, третьи запоминают формы или меняют цвет. Новая разработка сочетает в себе эти и многие другие характеристики, открывая мир будущего для всей отрасли.
Ученые надеются, что новый материал найдет применение в роботостроении. Сейчас ведутся работы по превращению гидрогеля в чернила для 3D-принтера, сообщает Science Alert.
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Особенности революционного материала
Созданный материал обладает рядом ключевых характеристик:
- Он очень прочный и способен изменять форму, как это делают человеческие мышцы;
- Химические реакции в новом гидрогеле протекает очень быстро. Если аналогам на поднятие груза нужно 10 минут, то новинка делает это за 10 секунд
- Простота изготовления. Его можно быстро и недорого создать. Кроме того, используя различные полимеры, в будущем специалисты придадут гидрогелю еще больше невероятных свойств.
Как получили "искусственные мышцы"
Ключом к новому материалу стало повышение температуры. Создав тонкие пленки из гидрогеля, исследователи нагревали их, меняя форму. По возвращении исходной температуры материал вернулся к прежней форме. Это стало возможным благодаря использованию углерод-азотной формулы гидрогеля.
Новинка функционирует, как полноценный "искусственный мускул"
По словам специалистов, влияние температурой позволяет гидрогелю функционировать как искусственная мышца. А с учетом высокой прочности это позволяет поднимать очень тяжелые грузы.
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