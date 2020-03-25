Создатели браузера Firefox запустили «этический» блокировщик рекламы

"Война" между создателями "адблоков" и рекламодателями продолжается в сети не один год. Первые находят все новые методы избавления интернет-страниц от назойливых баннеров, а вторые, в свою очередь, нередко ограничивают функциональность сайтов при обнаружении таких расширений. Разработчики Mozilla предложили компромиссное решение, призванное примирить пользователей браузеров с владельцами ресурсов.

По заявлению разработчиков, новый сервис Better Web, созданный при участии стартапа Scroll позволит просматривать популярные ресурсы без отображения рекламы, рассказывает Techradar.

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Новое слово в блокировке рекламы

Создатели Scroll утверждают, что результаты работы новой схемы просмотра веб-страниц оказались многообещающими, и в будущем могут принести издателям больше денег, чем показ рекламы.

По статистике, некоторые пользователи сознательно не устанавливают "антибанерные" расширение с целью поддержки любимых сайтов – и такое решение может стать альтернативой, которая устроит обе стороны.

Сервис убирает рекламу и баннеры со страницы

Цена

Сервис, как оказалось, не бесплатный. Обойдется такое удовольствие в 2,49 долларов за месяц – часть доходов от подписки будет перечислена владельцам, участвующим в проекте сайтов. Бета-версия расширения уже доступна в США для пользователей, зарегистрировавших учетную запись Firefox.

В перспективе география сервиса будет расширена и на другие регионы, а стоимость подписки предположительно вырастет до 4,99 долларов в месяц.

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