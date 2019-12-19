Создатели футуристического электробуса Canoo собираются переосмыслить форму электромобиля

Если у электромобиля нет обычных двигателя и трансмиссии, то ему нечего выглядеть так же, как бензиновому. Поэтому сейчас Canoo, производитель электрического транспорта, активно переосмысливает дизайн автомобилей нового поколения.

Как рассказал в интервью Electrek соучредитель компании Canoo Фил Вайкери, компания разработала собственный вариант платформы для электромобилей, который напоминает скейтборд. Ее отличительная черта – отсутствие отдельного отсека для батареи.

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Аккумулятор будет расположен прямо внутри "скейтборда". Это увеличивает уровень функциональной интеграции, а также снижает вес и расходы,

– пояснил Вайкери.



Платформа "скейтборд" Canoo без отдельного отсека для батарей

Другие особенности

Кроме того, в электромобиле Canoo будет использована поперечная подвеска на рессорах, чтобы убрать крепления амортизаторов, которые обычно уменьшают свободное пространство в кабине. Когда эти инженерные инновации сочетаются с системой управления без каких-либо механических элементов, дизайн салона становится гибким как никогда раньше.

Вайкери рассказал, что заставило его отбросить традиционный подход к размещению батарей.

Я называю это проблемой коробки в коробке в коробке. Вы ставите аккумуляторный элемент в модуль, а модуль в батарею, а батарею в машину. Каждый такой шаг добавляет массы и расходов и забирает энергоемкость. Потребителям важна полезная энергия, которая означает запас хода. Все, что мы можем сделать, чтобы сохранить запас хода, минимизируя дополнительные оболочки компонентов, идет на пользу клиентам,

– пояснил Вайкери.

Напомним, что в начале этого года стартап Canoo заявил о планах по созданию четырех моделей электромобилей. Одна из них, городской микроавтобус, уже прошла первые дорожные испытания. По размерам он не больше стандартного легкового автомобиля, однако внутри гораздо просторнее. Тестирование микроавтобуса Canoo на реальных дорогах намечено на 2021 год.

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