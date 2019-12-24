SpaceX прошла важный тест: США наконец-то получат собственные пилотируемые корабли

Чтобы уже до начала 2020 года заменить российские "Союзы" в доставке на МКС американских астронавтов, SpaceX нужно было до конца этого года десять раз подряд успешно приземлить капсулу Crew Dragon. Несколько месяцев назад Илон Маск пообещал директору NASA Джиму Брайденстайну, что SpaceX успеет завершить этот этап испытаний до конца декабря, и обещание свое сдержал.

Одним из условий допуска Crew Dragon к пилотируемым полетам было проведение подряд десяти успешных испытаний новой парашютной системы Mark 3. Вчера компания сообщила в своем твиттере, что десятое по счету испытание завершилось и SpaceX теперь на шаг ближе к запуску на орбиту астронавтов.

К теме: На шаг ближе к пилотируемым полетам: SpaceX провела успешные испытания корабля Crew Dragon

Yesterday the team completed the 10th successful multi-chute test in a row of Crew Dragon’s upgraded Mark 3 parachute design – one step closer to safely launching and landing @NASA astronauts pic.twitter.com/nfFjnKygB4 — SpaceX (@SpaceX) December 23, 2019

Для чего аж 10 испытаний

Парашютная система является очень важным элементом, который должен быть хорошо проверенным, чтобы работать безотказно. Именно эта система будет применяться при возвращении с МКС, чтобы замедлить спуск Crew Dragon после входа капсулы в атмосферу. Это уже третья модификация системы приземления, состоящая из шести парашютов: двух вытяжных и четырех основных. В частности, в ней изменился материал, из которого изготавливают стропы, и использован более надежный шов.

Что дальше

Сейчас SpaceX планирует перейти к следующему этапу подготовки Crew Dragon – испытаниям системы аварийного прерывания полета, которая должна сработать, если что-то пойдет не так после старта. Crew Dragon поднимется на ракете Falcon 9 и, после активации экстренной эвакуации, попытается использовать все восемь своих двигателей, чтобы отстыковаться от нее и безопасно вернуться на Землю.

В ноябре компания уже провела наземные огневые испытания двигателей системы эвакуации капсулы Crew Dragon. Во время тестов системы спасения SpaceX нужно доказать, что капсула Crew Dragon способна обеспечить безопасность астронавтов, если во время старта возникнет нештатная ситуация.

Дата пилотируемого старта

Если все испытания пройдут хорошо, то пилотируемый пуск к МКС может состояться уже в первом квартале 2020 года. Поэтому США получит возможность самостоятельно выводить своих астронавтов на американский сегмент МКС. Напомним, что после закрытия в 2011 году программы Space Shuttle американцы пользуются для этого российскими кораблями "Союз".

К теме: NASA отправило Boeing Starliner к МКС, однако он не долетел

К слову, кроме SpaceX над этой же задачей работает компания Boeing, которая разработала корабль Starliner. Накануне он совершил тестовый полет, после которого должна была осуществиться стыковка с МКС и возвращение на Землю. Однако вследствие неправильной настройки бортовых часов Starliner вышел не на ту орбиту и не смог стыковаться с МКС.

Впрочем, корабль все же совершил успешную посадку. Поэтому специалисты NASA и Boeing собрали необходимую информацию для проверки работы систем корабля во время полета и посадки.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно