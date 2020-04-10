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Спасибо всем фермерам и работникам ферм – Google выпустил новый дудл благодарности

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Спасибо всем фермерам и работникам ферм: новый дудл / .detector.media

Компания Google продолжает благодарить людей, которые продолжают работать в сложных условиях пандемии коронавируса. Многие из них рискуют здоровьем и даже жизнью, обеспечивая нам комфортные условия жизни.

В новом дудле Google благодарит работников ферм.

К теме Спасибо работникам коммунальных служб: новый дудл от Google

О чем дудл

В конце традиционной надписи Google видим изображение фермера, собирающего растения. В анимации Google присылает человечку сердца, как символ благодарности за его работу.

Спасибо всем фермерам и работникам ферм,
– говорится в сообщении.

Если кликнуть на этот дудл, то он ведет к новостям о коронавирусе. А в окне запроса видим такой текст:

"Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью".


Спасибо всем фермерам и работникам ферм – новый дудл / Скриншот

Ранее Техно 24 сообщал, что администрация поисковика готовит серию логотипов, которые будут благодарить людей, которые спасают зараженных вирусом или противодействуют распространению вируса.

В частности, 9 апреля Google выпустил дудл, который посвятил работникам коммунальных служб.

 

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус COVID-19 Google Новости Техно Дудл Техно Интернет
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