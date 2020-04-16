Спасибо всем работникам сферы общественного питания, – новый дудл от Google

Новый дудл благодарности от Google уже стал доброй традицией. Ежедневно в поисковике появляется инсталляция, в которой корпорация благодарит работников, обеспечивающих наше функционирование в период пандемии коронавируса. 16 апреля решили поблагодарить работников заведений питания.

Это уже девятый из серии дудл благодарностей людям, которые помогают бороться с распространением коронавируса и обеспечивают нам нормальную жизнь, подвергая риску собственное здоровье.

К теме Спасибо работникам коммунальных служб: новый дудл от Google

Спасибо всем работникам заведений питания-новый дудл / скриншот

О чем новый дудл

На новой анимированной картинке видим пекаря, который готовит еду и сразу пакует ее в коробки. Google тоже отправляет им сердце, как символ благодарности за работу в это сложное время.

Спасибо всем работникам общепита, – написано на анимации.

Ранее Google создал дудлы в образе работников экстренных служб, включая и пожарных, и полицейских. Также была благодарность работникам коммунальных служб, фермерам, работникам общественного транспорта и курьерам.

В общем, все дудлы благодарности должны выглядеть таким образом.

Дудлы благодарности от Google / Скріншот

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