Спасибо всем работникам общественного транспорта – новый дудл от Google

Корпорация Google продолжает выражать благодарность людям, которые помогают нам пережить пандемию коронавируса. Благодарность выражают через свой поисковик – выпуская тематические дудлы.

14 апреля Google показал свой новый дудл, который посвятил работникам общественного транспорта.

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Несмотря на жесткие карантинные ограничения, транспорт продолжает работать, а люди которые его обслуживают, ежедневно рискуют своим здоровьем и даже жизнью.



Спасибо всем работникам общественного транспорта – новый дудл / Скриншот

О чем дудл

На дудле мы видим автобус и водителя, который конечно же в маске. Как и в других подобных благодарностях, эмблема Google отправляет водителю сердце, как символ благодарности.

"Спасибо всем работникам общественного транспорта", – написано на картинке.

Как известно, 6 апреля Google запустила серию дудлов. С их помощью корпорация пытается благодарить людей, которые противодействуют распространению вируса.

"COVID-19 продолжает влиять на сообщество по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы выразить уважение и благодарность тем, кто сейчас на передовой", – сообщили в компании.

Дудлы благодарности людям, которые борются с коронавирусом / Скриншот

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