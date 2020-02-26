Список смартфонов, которые получат самый мощный процессор Qualcomm

Мобильный процессор Snapdragon 865 был представлен в конце 2019 года, но массовое производство смартфонов с ним началось сравнительно недавно. Компания Qualcomm решила обнародовать список будущих новинок на базе флагманского чипа, которые вскоре появятся на рынке.

По данным производителя микросхем, флагманская мобильная платформа в скором времени появится в смартфонах целого ряда брендов: Black Shark, Fujitsu, iQOO, Lenovo, Nubia, OPPO, Realme, Redmi, Samsung, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE и других, сообщили xda-developers.

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Qualcomm заявила, что сейчас в разработке находится более 70 гаджетов на базе новейшего чипа и более чем 1750 устройств, которые получат другие процессоры Snapdragon 800-й серии. Компания также опубликовала перечень моделей на Snapdragon 865, которые были недавно анонсированы или их презентация состоится в ближайшее время:

ASUS ROG Phone 3

ASUS ZenFone 7

Black Shark 3

Sharp AQUOS 5G

iQOO 3

Lenovo Legion Phone

Nubia Red Magic 5G

OPPO Find X2

FCNT 5G

Realme X50 Pro

Redmi K30 Pro

Samsung Galaxy S20, S20 + і S20 Ultra

Sony Xperia 1 II

Vivo APEX (2020)

Xiaomi Mi10 і Mi10 Pro

ZTE Axon 10s Pro

Учитывая, что часть релизов устройств из списка уже состоялась или подтверждена, вскоре стоит ожидать анонсов ZTE Axon 10s Pro, Vivo APEX (2020), Nubia Red Magic 5G и Redmi K30 Pro и Lenovo Legion. Что касается моделей FCNT 5G и Sharp AQUOS 5G, оба гаджета, вероятно, появятся только на японском рынке.

Стоит отметить, что в списке Qualcomm отсутствуют OnePlus 8, Motorola Edge+ и LG V60 ThinQ – не исключено, что они будут представлены позже, чем смартфоны, которые вошли в шорт-лист компании.

Особенности Snapdragon 865

Среди особенностей чипсета – поддержка стандарта Wi-Fi 6 и сенсоров камер высокого разрешения, обновленная технология передачи аудио через Bluetooth и функция Snapdragon Elite Gaming для оптимизации потребления системных ресурсов.

Подробные характеристики флагманского процессора Snapdragon 865 можно найти в этом материале. Отметим лишь, что смартфоны на базе флагмана от Qualcomm смогут записывать видео 8К с частотой 30 fps или 4K с частотой 120 fps, а также видео с разрешением 720p на скорости до 960 кадров в секунду.

Также заявлена поддержка технологий Dolby Vision и HDR10. Максимальный объем встроенной памяти смартфона на базе нового процессора сможет достигать 512 ГБ.

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