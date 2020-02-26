Список смартфонов, которые получат самый мощный процессор Qualcomm
Мобильный процессор Snapdragon 865 был представлен в конце 2019 года, но массовое производство смартфонов с ним началось сравнительно недавно. Компания Qualcomm решила обнародовать список будущих новинок на базе флагманского чипа, которые вскоре появятся на рынке.
По данным производителя микросхем, флагманская мобильная платформа в скором времени появится в смартфонах целого ряда брендов: Black Shark, Fujitsu, iQOO, Lenovo, Nubia, OPPO, Realme, Redmi, Samsung, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE и других, сообщили xda-developers.
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Qualcomm заявила, что сейчас в разработке находится более 70 гаджетов на базе новейшего чипа и более чем 1750 устройств, которые получат другие процессоры Snapdragon 800-й серии. Компания также опубликовала перечень моделей на Snapdragon 865, которые были недавно анонсированы или их презентация состоится в ближайшее время:
- ASUS ROG Phone 3
- ASUS ZenFone 7
- Black Shark 3
- Sharp AQUOS 5G
- iQOO 3
- Lenovo Legion Phone
- Nubia Red Magic 5G
- OPPO Find X2
- FCNT 5G
- Realme X50 Pro
- Redmi K30 Pro
- Samsung Galaxy S20, S20 + і S20 Ultra
- Sony Xperia 1 II
- Vivo APEX (2020)
- Xiaomi Mi10 і Mi10 Pro
- ZTE Axon 10s Pro
Учитывая, что часть релизов устройств из списка уже состоялась или подтверждена, вскоре стоит ожидать анонсов ZTE Axon 10s Pro, Vivo APEX (2020), Nubia Red Magic 5G и Redmi K30 Pro и Lenovo Legion. Что касается моделей FCNT 5G и Sharp AQUOS 5G, оба гаджета, вероятно, появятся только на японском рынке.
Стоит отметить, что в списке Qualcomm отсутствуют OnePlus 8, Motorola Edge+ и LG V60 ThinQ – не исключено, что они будут представлены позже, чем смартфоны, которые вошли в шорт-лист компании.
Особенности Snapdragon 865
Среди особенностей чипсета – поддержка стандарта Wi-Fi 6 и сенсоров камер высокого разрешения, обновленная технология передачи аудио через Bluetooth и функция Snapdragon Elite Gaming для оптимизации потребления системных ресурсов.
Подробные характеристики флагманского процессора Snapdragon 865 можно найти в этом материале. Отметим лишь, что смартфоны на базе флагмана от Qualcomm смогут записывать видео 8К с частотой 30 fps или 4K с частотой 120 fps, а также видео с разрешением 720p на скорости до 960 кадров в секунду.
Также заявлена поддержка технологий Dolby Vision и HDR10. Максимальный объем встроенной памяти смартфона на базе нового процессора сможет достигать 512 ГБ.
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