Станция New Horizons готовится к историческому сближению с астероидом Ultima Thule

Беспилотный космический аппарат NASA New Horizons готовится к историческому новогоднему перелету мимо наиболее удаленного изучаемого с близкого расстояния объекта. Астероид расположен на расстоянии примерно 6,4 миллиарда километров от Земли.

Этот космический объект, известный как Ultima Thule, имеет примерно такой же размер, как и столица США Вашингтон, и движется по орбите в темном и холодном поясе Койпера, на расстоянии примерно 1,5 миллиарда километров от Плутона.

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Максимальное сближение аппарата с космическим камнем состоится 1 января в 5:33 по Гринвичу (7:33 по киевскому времени).

Камера на борту зонда New Horizons сейчас уже направлена ​​на объект Ultima Thule, поэтому ученые смогут получить более четкое представление о его форме, а также выяснить, является ли он единственным объектом, или же состоит из нескольких отдельных частей .

26 декабря аппарат New Horizons перешел в "режим встречи" и сейчас находится в полностью исправном состоянии.

Сигнал от зонда New Horizons, который будет свидетельствовать об успешном перелете мимо объект пояса Койпера на расстоянии 3500 километров, должен быть принят 1 января в 15:29 GMT (17:29 по киевскому времени).

Известный американский популяризатор науки Билл Най поздравил всех с этим знаковым событием и отметил, что совсем скоро мы узнаем много нового об объекте Ultima Thule и нашу Солнечную систему.

Что такое Ultima Thule?Это самый отдаленный объект Солнечной системы, к которому когда-либо следовала автоматическая станция. Астрономические наблюдения, проведенные в прошлом году, указывают на то, что Ultima Thule, вероятно, является обломок неправильной формы диаметром 30-40 километров, или несколько астероидов по 20 километров в диаметре каждый.

Что такое New Horizons?Это станция, которая была запущена 19 января 2006 ракетой-носителем Atlas V с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. В апреле 2006 года космический аппарат пересек орбиту Марса, в феврале 2007 года совершил гравитационный маневр в окрестностях Юпитера, в июне 2008 года пролетел мимо Сатурна, в марте 2011 года пересек орбиту Урана, а в июля 2015 года прошел на расстоянии в 12,5 тысячах километров от Плутона.

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